|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:48
J написав: Долярчик написав: tea написав:
нерезидентів,можливо,наважаться ще й підняти її,наприклад,до 18%.
....це все добре, але чому банки, ще з минулого підняття(в лютому здається) - СВОЇ %% по депоставкам - ні-чи-чирк?!(непідвищують! - а деякі банки, швидше, навпаки, познижували їх!)
не знаю правда или нет
но мне в одном банке сказали
"у нас была проверка из Фонда гарантирования, и нам сказали что у нас самые высокие ставки поэтому мы снижаем ставку по вашему депозиту"
"інтєрєсно дєвкі пляшут"(с)
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3950
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:56
дядя Caша
Впрочем, по порядку.
Спасибо, может я и косервативен, но стало очень приятно от погружения в привычную атмосферу.Зелёнка , она как вечернее блюдо, изменение вкуса сразу чувствительно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14032
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 1294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:01
tea написав: Долярчик написав: tea написав:
нерезидентів,можливо,наважаться ще й підняти її,наприклад,до 18%.
....це все добре, але чому банки, ще з минулого підняття(в лютому здається) - СВОЇ %% по депоставкам - ні-чи-чирк?!(непідвищують! - а деякі банки, швидше, навпаки, познижували їх!)
А навіщо банкам підвищувати ставки,якщо люди й під такі ставки несуть гроші.Депозитна база з початку року продовжує зростати.
Більш того - банки у людей беруть гроші під 15-16% і позичають уряду під 17.5% і вище.
... так під 15-16% ще треба добряче пошукати, якщо "на рік із поповненням"!
.....забив такий на рік(і то в березні) стовпчик в банку Львів під 14,75% а в бегемоті - лише на пів(під 15% і то - поповнення обмежене).... а а-банка - пішла в жо.... зі своїми 13,хх%
... ще в Ідеї на 9міс. під 15,хх% але без поповнення
... а мені ж то гривня на другу весну буде потрібна на ремонт....... - а накупити доляра і сидіти в ньому на 100% - не комільфо, бо цей рік передвиборчий і взимку можемо не дочекатись "хорошого курсу" для зливу!
.... тож вибираю стратегію 50/50..... а може і більше в гривнедепо залізу.....
....щось, вибори не вчасно...
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3950
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:09
freeze написав:
Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.
Попробуйте сдать в "Пивденный" хотя бы 2-3 тысячи долларов. Если только завотделения не Ваш друг. Потом расскажете...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1289
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12
дядя Caша написав:
Настроение наличного рынка определяется воздействием на умы потенциальных клиентов "налички" сводок с межбанка. Кроме того, как раз сейчас дилеры наличного рынка были вынуждены поднимать биды для стимулирования "приноса". За бидами "автоматом" вверх шли и офера.
ЛАД написав:
Гагарин 26,06/26,15, есть уже - 26,06/26,12.
Т.о. при относительно заметном росте на МБ наличный рынок заметно тормозит.
Как мне кажется, это говорит о том, что роль теневой экономики у нас сильно преувеличена. Возможно, не прав.
Интересно было бы услышать другие мнения (объяснения).
Определенная обособленность налички от межбанка проявилась в послеобеденной коррекции наличной пары доллар-гривня. Как сказали киевские валютчики, "клиенты наелись зелени", можно потихоньку дисконтировать ее цены.
Наконец, в сотый раз повторим базовое отличие зарегулированного межбанка от "рыночной" "налички - безнал спорадически получает гривневые вливания от НБУ, Минфина, Казначейства, в то время как наличный рынок постоянно "голодает" в этом отношении.
US
ДС, тут я полностью согласен, вопросов нет.
Я немного о другом.
Основной клиент наличного валютообмена это теневой сектор и пересичные. Причём, думаю, теневики играют главную роль. И низкий спрос на доллар на нале по сравнению с МБ, как мне кажется, свидетельствует о меньших объёмах теневой экономики, чем обычно говорят.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9365
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 2961 раз.
- Подякували: 2722 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:24
Искатель написав: freeze написав:
Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.
Попробуйте сдать в "Пивденный" хотя бы 2-3 тысячи долларов. Если только завотделения не Ваш друг. Потом расскажете...
Тем не менее. Я не знаю, честно не пробовал сдавать в Пивденний 3 тысячи долларов, но раз 10 в месяц сдаю по мелочам, и отказа нет, и вижу народец также активно сдают по нескольку соток, вероятно в день неплохо заходит в целом.
Так никто и не высказал предположение, зачем это надо Пивденному покупать в течение года доллар по максимальным существующим курсам. Они что доллар куда-то переливают, у них есть какие-то неотложные валютные обязательства, понаблюдайте за ними, они явно выделяются своим поведением на валютном рынке.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7661
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2112 раз.
- Подякували: 2904 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:34
freeze написав: Искатель написав: freeze написав:
Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.
Попробуйте сдать в "Пивденный" хотя бы 2-3 тысячи долларов. Если только завотделения не Ваш друг. Потом расскажете...
Тем не менее. Я не знаю, честно не пробовал сдавать в Пивденний 3 тысячи долларов, но раз 10 в месяц сдаю по мелочам, и отказа нет, и вижу народец также активно сдают по нескольку соток, вероятно в день неплохо заходит в целом.
Так никто и не высказал предположение, зачем это надо Пивденному покупать в течение года доллар по максимальным существующим курсам. Они что доллар куда-то переливают, у них есть какие-то неотложные валютные обязательства, понаблюдайте за ними, они явно выделяются своим поведением на валютном рынке.
Не только они. Есть несколько банков, активно скупающих валюту.
Кроме "Пивденного", еще "Юнекс", например.
Последние дни активно скупает валюту "А-банк", раньше особо не замечал за ним такого. Может, Суркисы готовятся на выход?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1289
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12000
|1273704
|
П'ят 04 тра, 2018 20:46
Vitl
|
|6199
|1309077
|
П'ят 04 тра, 2018 17:25
ЛОБ
|
|38
|36303
|
реклама
|