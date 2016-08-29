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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4917491849194920

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:17

  Вкладчик1234 написав:Тут выше по "Пивденному" интересовались. Много раз встречал инфо, что практически весь бизнес Коломойского (заправки, 1+1 и т.п.) туда переехал.
Аналогично "банк инвестиций и сбережений" - в группе WOG, тоже курсы ставит чуть выше рынка.
Думаю оба пылесосят баксы для импорта ГСМ

За налик покупают импорт, возят в чемоданах?
Серьезно?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:20

  M-Audio написав:
  Искатель написав:Последние дни активно скупает валюту "А-банк"

В чем это выражается, если курс приема ниже, чем даже в Приватбанке?


Это у них сейчас ниже. Значит, накупились :) Вчера они на некоторое время и 26,10 ставили. Возможность неограниченно менять курс в течение дня некоторые банки очень активно используют.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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  #<1 ... 4917491849194920
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