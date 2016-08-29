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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:17
Вкладчик1234 написав:
Тут выше по "Пивденному" интересовались. Много раз встречал инфо, что практически весь бизнес Коломойского (заправки, 1+1 и т.п.) туда переехал.
Аналогично "банк инвестиций и сбережений" - в группе WOG, тоже курсы ставит чуть выше рынка.
Думаю оба пылесосят баксы для импорта ГСМ
За налик покупают импорт, возят в чемоданах?
Серьезно?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:20
M-Audio написав: Искатель написав:
Последние дни активно скупает валюту "А-банк"
В чем это выражается, если курс приема ниже, чем даже в Приватбанке?
Это у них сейчас ниже. Значит, накупились
Вчера они на некоторое время и 26,10 ставили. Возможность неограниченно менять курс в течение дня некоторые банки очень активно используют.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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