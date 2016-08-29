Додано: Суб 05 тра, 2018 09:27

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.



Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.





Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.





Дата: 05 мая 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.26



Мелкий опт «неформал»



$ 26,06/26,12 UAH/USD

EUR 31,40/31,60 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.





Дата: 05 мая 2018 г. на 10.26

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,05/26,12 UAH/USD

€ 31,40/31,60 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,415 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях

преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.





Дата: 05 мая 2018 г. на 10.20



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,08/26,18 UAH/USD

€ – 31,40/31,70 UAH/EUR

RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB



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