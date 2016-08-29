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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4917491849194920

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:17

  Вкладчик1234 написав:Тут выше по "Пивденному" интересовались. Много раз встречал инфо, что практически весь бизнес Коломойского (заправки, 1+1 и т.п.) туда переехал.
Аналогично "банк инвестиций и сбережений" - в группе WOG, тоже курсы ставит чуть выше рынка.
Думаю оба пылесосят баксы для импорта ГСМ

За налик покупают импорт, возят в чемоданах?
Серьезно?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:20

  M-Audio написав:
  Искатель написав:Последние дни активно скупает валюту "А-банк"

В чем это выражается, если курс приема ниже, чем даже в Приватбанке?


Это у них сейчас ниже. Значит, накупились :) Вчера они на некоторое время и 26,10 ставили. Возможность неограниченно менять курс в течение дня некоторые банки очень активно используют.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:41

  Вкладчик1234 написав:Тут выше по "Пивденному" интересовались. Много раз встречал инфо, что практически весь бизнес Коломойского (заправки, 1+1 и т.п.) туда переехал.
Аналогично "банк инвестиций и сбережений" - в группе WOG, тоже курсы ставит чуть выше рынка.
Думаю оба пылесосят баксы для импорта ГСМ

Возможно этот банк отлучён от МБ, либо ограничен на МБ...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:03

  Alex2007 написав:
  дядя Caша написав:
  Alex2007 написав:дядя Caша

Завтра межбанк работает (вместо выходного пон. 30.04) :?:


Нет. Банки наличную валюту будут работать, дилеры-"неформалы" тоже выйдут. Во всяком случае, в Днепре, Запорожье, Одессе, Харькове и т.д.
А МБ торговать не будет. Так Папа решил.

US


Спасибо.
Может оно и хорошо - мб не будет лишний раз нервировать :D


В это есть практический резон. МБ будет работать 07-го. Есть вероятность относительного спокойствия в понедельник на МБ из-за продаж обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Допустим, НБУ сделал бы субботу рабочей для межбанка, тогда в понедельник наверняка образовался бы изрядный дефицит СКВ, который Папе пришлось бы пополнять из своих закромов.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:27

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.

Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.


Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.


Дата: 05 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.26

Мелкий опт «неформал»

$ 26,06/26,12 UAH/USD
EUR 31,40/31,60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.


Дата: 05 мая 2018 г. на 10.26
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.


Дата: 05 мая 2018 г. на 10.20

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,18 UAH/USD
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:52

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
02.05.2018 276,94 26,1551 -0,0406 26,95942454 -0,0072
03.05.2018 420,54 26,1915 0,03640 26,94922601 -0,0102
04.05.2018 362,86 26,3055 0,11400 26,94193306 -0,0073

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,03660 (0,00344). Росло на неделе в среднем по 3,66 копейки за день. Росло четвертую неделю подряд, и росло на порядок быстрее.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,008228 (-0,010989). СрГодовая падала в среднем по 0,8228 копейки в день. Опять медленнее прошлой недели и на целых 20 процентов.

Полные обороты МБ за неделю - 1060,34 (2079,28). Обороты меньше чем на прошлой неделе. Неделя коротка.

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 26,94193306 всю неделю. Доллар выгодно покупать. Наличный в покупке повыгоднее! МБ покупки НБ вверх тянут. Пресловутые 10 млн. в день :!:

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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