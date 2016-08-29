За налик покупают импорт, возят в чемоданах?
Серьезно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:17
За налик покупают импорт, возят в чемоданах?
Серьезно?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:20
Это у них сейчас ниже. Значит, накупились Вчера они на некоторое время и 26,10 ставили. Возможность неограниченно менять курс в течение дня некоторые банки очень активно используют.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:41
Возможно этот банк отлучён от МБ, либо ограничен на МБ...
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:03
В это есть практический резон. МБ будет работать 07-го. Есть вероятность относительного спокойствия в понедельник на МБ из-за продаж обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Допустим, НБУ сделал бы субботу рабочей для межбанка, тогда в понедельник наверняка образовался бы изрядный дефицит СКВ, который Папе пришлось бы пополнять из своих закромов.
US
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:27
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.
Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Дата: 05 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.26
Мелкий опт «неформал»
$ 26,06/26,12 UAH/USD
EUR 31,40/31,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 05 мая 2018 г. на 10.26
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
Дата: 05 мая 2018 г. на 10.20
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,18 UAH/USD
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
US
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:52
Середньорічна
Вітаюсь со всіма.
Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
02.05.2018 276,94 26,1551 -0,0406 26,95942454 -0,0072
03.05.2018 420,54 26,1915 0,03640 26,94922601 -0,0102
04.05.2018 362,86 26,3055 0,11400 26,94193306 -0,0073
Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,03660 (0,00344). Росло на неделе в среднем по 3,66 копейки за день. Росло четвертую неделю подряд, и росло на порядок быстрее.
Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,008228 (-0,010989). СрГодовая падала в среднем по 0,8228 копейки в день. Опять медленнее прошлой недели и на целых 20 процентов.
Полные обороты МБ за неделю - 1060,34 (2079,28). Обороты меньше чем на прошлой неделе. Неделя коротка.
МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 26,94193306 всю неделю. Доллар выгодно покупать. Наличный в покупке повыгоднее! МБ покупки НБ вверх тянут. Пресловутые 10 млн. в день
ВО
Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
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