Додано: Суб 05 тра, 2018 11:52

Привет из Днепра-8



В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.



Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,38/31,63 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. При этом сохранилось равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB) на фоне пролонгации доминирования мелкооптового и розничного клиентского «приноса».



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,35/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь очень вялой, хотя и равновесной торговлей.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,18 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль 0,409/0,415 UAH/RUB, Киев опт 26,06/26,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,06/26,12 UAH/USD, евро (опт) 31,40/31,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40/31,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,17 UAH/USD, евро – 31,00/31,47 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,06/26,12 UAH/USD, розница – 26,03/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



В отмене регулятором торгов украинского валютного межбанка есть практический резон, касающийся содержимого резервов НБУ.



Межбанк возобновит работу 07-го, и есть вероятность относительного спокойствия в понедельник на рынке «зеленого» безнала из-за продаж обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Это смягчит высоковероятный «перекос» рынка в понедельник.



Допустим, НБУ сделал бы субботу рабочей для межбанка, тогда в понедельник наверняка образовался бы изрядный дефицит СКВ, которую экспортеры в обязательном порядке продали бы 05-го. И уже в понедельник регулятору пришлось бы восполнять из своих «закромов».



Нелишне указать на еще один превентивный шаг регулятора, который, предположительно, сделает сессию межбанка 07-го более-менее спокойной. Дело в гривневой ликвидности, которая к субботе заметно сжалась, о чем дали понять упавшие с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 43 389,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



При этом у «зеленых быков» валютного межбанка шансы сохранить свое доминирование 07-го выше. В сопровождении заметно упавшего энтузиазма.



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