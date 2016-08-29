Завтра межбанк работает (вместо выходного пон. 30.04)
Нет. Банки наличную валюту будут работать, дилеры-"неформалы" тоже выйдут. Во всяком случае, в Днепре, Запорожье, Одессе, Харькове и т.д. А МБ торговать не будет. Так Папа решил.
US
Спасибо. Может оно и хорошо - мб не будет лишний раз нервировать
В это есть практический резон. МБ будет работать 07-го. Есть вероятность относительного спокойствия в понедельник на МБ из-за продаж обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Допустим, НБУ сделал бы субботу рабочей для межбанка, тогда в понедельник наверняка образовался бы изрядный дефицит СКВ, который Папе пришлось бы пополнять из своих закромов.
В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.
Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Дата: 05 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.26
Мелкий опт «неформал»
$ 26,06/26,12 UAH/USD EUR 31,40/31,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
freeze написав:Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.
Попробуйте сдать в "Пивденный" хотя бы 2-3 тысячи долларов. Если только завотделения не Ваш друг. Потом расскажете...
у ПУМБа тоже наблюдается такая практика, и они реально покупают. Возможно все проще: обслуживают клиентов этой наличкой,- на инкассации экономят. наверняка я канеш не знаю
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
На 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,38/31,63 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. При этом сохранилось равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB) на фоне пролонгации доминирования мелкооптового и розничного клиентского «приноса».
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,35/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь очень вялой, хотя и равновесной торговлей.
Как видим евро еще находится в восходящем канале, не смотря ни на что. Пробить его уровень поддержки вниз будет непросто, тем более учетная ставка ФРС осталась на том же месте, если это не фейк. Поэтому вероятность того, что евро останется в своем канале до августа 2018 года я расцениваю как 68-69%.
Вы показали восходящий канал на дневном графике. Тут всё верно. Но даже в границах этого канала евро может падать до 1,16-1,17 в зависимости от скорости падения. Однако стоить заметить, что на месячном графике евро остаётся в падающем канале. Тут месяц-два назад не помню кто выкладывал месячный график. В феврале евро немного не дошёл до верхней границы канала и начал падать. В этом месячном канале евро может падать и падать. Даже не хочу называть цифры. Там, конечно, есть уровни поддержки, в частности, на 1,19, потом достаточно серьёзный на 1,15. Ну, посмотрим. Скорость падения предсказывать сложно. Понятно, что могут уйти во флэт и всё лето проболтаться примерно на сегодняшних уровнях. Но если продолжат падать с той же скоростью, что последние две недели, то дневной канал могут пробить уже к июню. Это маловероятно, поэтому соглашусь с Вашим выводом.
В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.
Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
На 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,38/31,63 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. При этом сохранилось равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB) на фоне пролонгации доминирования мелкооптового и розничного клиентского «приноса».
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,35/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь очень вялой, хотя и равновесной торговлей.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
В отмене регулятором торгов украинского валютного межбанка есть практический резон, касающийся содержимого резервов НБУ.
Межбанк возобновит работу 07-го, и есть вероятность относительного спокойствия в понедельник на рынке «зеленого» безнала из-за продаж обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Это смягчит высоковероятный «перекос» рынка в понедельник.
Допустим, НБУ сделал бы субботу рабочей для межбанка, тогда в понедельник наверняка образовался бы изрядный дефицит СКВ, которую экспортеры в обязательном порядке продали бы 05-го. И уже в понедельник регулятору пришлось бы восполнять из своих «закромов».
Нелишне указать на еще один превентивный шаг регулятора, который, предположительно, сделает сессию межбанка 07-го более-менее спокойной. Дело в гривневой ликвидности, которая к субботе заметно сжалась, о чем дали понять упавшие с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 43 389,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
При этом у «зеленых быков» валютного межбанка шансы сохранить свое доминирование 07-го выше. В сопровождении заметно упавшего энтузиазма.