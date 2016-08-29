Трохи математики по газу.
Зара в сховищах є 8.1 млрд.кубів газу.https://news.finance.ua/ru/news/-/42581 ... azom-na-26
За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном.
Якщо допустити,що приблизно такі показники будуть щодня,то виходить...
1.На 1 жовтня ми матимемо в сховищах 8.1 млрд. + (63 млн.*30 днів*5 місяців)=17.5 млрд.кубів,що цілком достатньо для наступного опалювального сезону.
2.На міжбанку Нафтогаз щодня купує в середньому 34 млн.кубів*250 дол./1000 кубів=15млн.750 тис.доларів.Погодьтесь,така сума практично не впливає на баланс валюти на міжбанку.
3.Якщо до 16 млн.дол.,які потрібно щодня Нафтогазу додати 10 млн.дол,які щодня обіцяв купувати НБУ,то загальна сума виходить 26 млн.щодня.,або в середньому менше 10% загального обсягу торгів на міжбанку.
4.Нагадаю,що в квітні НБУ викупив надлишку 302 млн.дол.при приблизно однаковому курсі протягом цілого місяця,тобто приблизно коливання були в межах 1%.
Загальний висновок.Якщо щомісяця НБУ і Нафтогаз буде викуповувати не менш,як
26 млн.дол.*22 дні=572 млн.дол.,то дно на міжбанку цього року або дуже близько,або вже настало.
Що стосується готівки,то вона недалеко відійде від міжбанку.Тобто,якщо міжбанк залишатиметься на позначках 26.10-26.30,то шанси,що готівка піде нижче курсів 25.9Х дуже малі.