freeze написав:Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.
Попробуйте сдать в "Пивденный" хотя бы 2-3 тысячи долларов. Если только завотделения не Ваш друг. Потом расскажете...
без предзаказа не больше 1к...вчера сдал 2к как клиент. есть еще вариант "приведи друга"
Это что за непорядок? Что значит сдал 350,сдал 1000,сдал 2000,сдал 500? А ведь откричались о сдаче самые первые зенитчики!
Что ракета у обвалистов отменяется,увидели всего навсего 26.15 при МБ под 26.40 и поскакали срочно избавляться от доллара? А по чём брали зелень,зимой по 28.60?Точно с наваром сдали? Сейчас скажите лично чивокуня по 8.15 подогнал 02.14-го?
А что это хотелки по продаже и приёмы подупали? Или все так же действуют как матёрые пвошники,твердят об взлёте,а сами тихонько доливаются???
Трохи математики по газу. Зара в сховищах є 8.1 млрд.кубів газу. https://news.finance.ua/ru/news/-/42581 ... azom-na-26 За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном. Якщо допустити,що приблизно такі показники будуть щодня,то виходить... 1.На 1 жовтня ми матимемо в сховищах 8.1 млрд. + (63 млн.*30 днів*5 місяців)=17.5 млрд.кубів,що цілком достатньо для наступного опалювального сезону. 2.На міжбанку Нафтогаз щодня купує в середньому 34 млн.кубів*250 дол./1000 кубів=15млн.750 тис.доларів.Погодьтесь,така сума практично не впливає на баланс валюти на міжбанку. 3.Якщо до 16 млн.дол.,які потрібно щодня Нафтогазу додати 10 млн.дол,які щодня обіцяв купувати НБУ,то загальна сума виходить 26 млн.щодня.,або в середньому менше 10% загального обсягу торгів на міжбанку. 4.Нагадаю,що в квітні НБУ викупив надлишку 302 млн.дол.при приблизно однаковому курсі протягом цілого місяця,тобто приблизно коливання були в межах 1%. Загальний висновок.Якщо щомісяця НБУ і Нафтогаз буде викуповувати не менш,як 26 млн.дол.*22 дні=572 млн.дол.,то дно на міжбанку цього року або дуже близько,або вже настало. Що стосується готівки,то вона недалеко відійде від міжбанку.Тобто,якщо міжбанк залишатиметься на позначках 26.10-26.30,то шанси,що готівка піде нижче курсів 25.9Х дуже малі.