RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4919492049214922>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:47

  prodigy написав:
  Искатель написав:
  freeze написав:Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.


Попробуйте сдать в "Пивденный" хотя бы 2-3 тысячи долларов. Если только завотделения не Ваш друг. Потом расскажете...


без предзаказа не больше 1к...вчера сдал 2к как клиент.
есть еще вариант "приведи друга" :mrgreen:


Это что за непорядок?
Что значит сдал 350,сдал 1000,сдал 2000,сдал 500?
А ведь откричались о сдаче самые первые зенитчики!

Что ракета у обвалистов отменяется,увидели всего навсего 26.15 при МБ под 26.40 и поскакали срочно избавляться от доллара?
А по чём брали зелень,зимой по 28.60?Точно с наваром сдали? Сейчас скажите лично чивокуня по 8.15 подогнал 02.14-го?

А что это хотелки по продаже и приёмы подупали? Или все так же действуют как матёрые пвошники,твердят об взлёте,а сами тихонько доливаются???
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9600
З нами з: 30.12.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:52

somilitark

успокойся

2к у меня average monthly consuption :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 3597
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:50

Argentina raises interest rates to 40%
http://www.bbc.com/news/business-44001450
----
7 млрд дол або 10% від резервів потрачені на стабілізацію валютного курсу в Аргентині
Центральний банк підняв облікову ставку до 40%
https://www.bloomberg.com/news/articles ... so-craters
----
Україна теж відноситься до економік що розвиваються і продаж її цінних паперів зарубіжними інвесторами може нести аналогічний ефект
---
Тому купляємо валюту поки дешево.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6978
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:16

  Ukrainian написав:---
Тому купляємо валюту поки дешево.

И шоб я без тебя делал :?:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:32

Трохи математики по газу.
Зара в сховищах є 8.1 млрд.кубів газу.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42581 ... azom-na-26
За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном.
Якщо допустити,що приблизно такі показники будуть щодня,то виходить...
1.На 1 жовтня ми матимемо в сховищах 8.1 млрд. + (63 млн.*30 днів*5 місяців)=17.5 млрд.кубів,що цілком достатньо для наступного опалювального сезону.
2.На міжбанку Нафтогаз щодня купує в середньому 34 млн.кубів*250 дол./1000 кубів=15млн.750 тис.доларів.Погодьтесь,така сума практично не впливає на баланс валюти на міжбанку.
3.Якщо до 16 млн.дол.,які потрібно щодня Нафтогазу додати 10 млн.дол,які щодня обіцяв купувати НБУ,то загальна сума виходить 26 млн.щодня.,або в середньому менше 10% загального обсягу торгів на міжбанку.
4.Нагадаю,що в квітні НБУ викупив надлишку 302 млн.дол.при приблизно однаковому курсі протягом цілого місяця,тобто приблизно коливання були в межах 1%.
Загальний висновок.Якщо щомісяця НБУ і Нафтогаз буде викуповувати не менш,як
26 млн.дол.*22 дні=572 млн.дол.,то дно на міжбанку цього року або дуже близько,або вже настало.
Що стосується готівки,то вона недалеко відійде від міжбанку.Тобто,якщо міжбанк залишатиметься на позначках 26.10-26.30,то шанси,що готівка піде нижче курсів 25.9Х дуже малі.
tea
 
Повідомлень: 14124
З нами з: 15.11.08
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:10

  Ukrainian написав:Тому купляємо валюту поки дешево.

:D :D :D
Где-то мы это уже слышали...) "Дешево" будет 25-го мая, остальное - попытка вымыть гривневую ликвидность у конкурентов на тот большой откуп)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3147
З нами з: 13.06.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:2к у меня average monthly consuption

фигасе, чего же вы такого потребляете? ))
Заказал сегодня целую сумку суш/супов/горячих блюд за 500 грн. Это даже если по 500грн каждый день заказывать, то за месяц всего 600 баксов выходит.
iAlex
 
Повідомлень: 375
З нами з: 15.02.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:16

  iAlex написав:
  prodigy написав:2к у меня average monthly consuption

фигасе, чего же вы такого потребляете? ))
Заказал сегодня целую сумку суш/супов/горячих блюд за 500 грн. Это даже если по 500грн каждый день заказывать, то за месяц всего 600 баксов выходит.

Он много ездит,...и ест :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 04.05.10
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:41

  prodigy написав:2к у меня average monthly consu_ption

У Вас "m" відклеїлася... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 673
З нами з: 07.10.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном

а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?
валерчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 10.01.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4919492049214922>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1199, 1200, 1201
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12003 1275100
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 17:14
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 618, 619, 620
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6199 1309396
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 17:25
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36360
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.