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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4919492049214922

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:34

  валерчик написав:
  tea написав:За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном

а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?

34 млн. - то ми купили за кордоном.А свого газу закачали 63-34=29
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:08

  валерчик написав:
  tea написав:За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном

а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?

А в газовых плитах сейчас что горит? и химики работают...
Суточная добыча у нас около 55-56 млн куб.
Надеюсь качают "дешёвый" газ со спотового рынка...
Vint
 
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