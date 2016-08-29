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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:34
валерчик написав: tea написав:
За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном
а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?
34 млн. - то ми купили за кордоном.А свого газу закачали 63-34=29
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:08
валерчик написав: tea написав:
За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном
а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?
А в газовых плитах сейчас что горит? и химики работают...
Суточная добыча у нас около 55-56 млн куб.
Надеюсь качают "дешёвый" газ со спотового рынка...
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