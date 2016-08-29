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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:34
валерчик написав: tea написав:
За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном
а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?
34 млн. - то ми купили за кордоном.А свого газу закачали 63-34=29
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:08
валерчик написав: tea написав:
За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном
а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?
А в газовых плитах сейчас что горит? и химики работают...
Суточная добыча у нас около 55-56 млн куб.
Надеюсь качают "дешёвый" газ со спотового рынка...
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Додано: Нед 06 тра, 2018 01:04
somilitark написав:
.......
Думаю время это пришло,если вы спросите меня,рад я этому или нет,то однозначно НЕТ,сейчас настало это время,живём по средствам и многие стали скромнее,кто не хочет мириться,вьё на Польши.Пророческие слова оказались у Ярика,даже очень.
Вы же постили о резком росте задолженности за коммуналку,как думаете отчего такой факт? От бешеного роста в доходах? Или все накупили баков и ждут ракету?Что бы потом одной соточкой годовой прайс погасить?
Ещё немножко гривнепатриоты,будет ещё праздник на нашей улице,выдохнутся нерезы и пойдём вниз!
Не логично, т.к., с одной стороны Вы признаёте, скажем мягко, отсутствие роста уровня жизни и необходимость "жить по средствам", а с другой стороны, радуетесь, что "будет ещё праздник на нашей улице ... и пойдём вниз!" Хотя прекрасно понимаете, что укрепление гривни ухудшает условия работы нашей экономики и провоцирует жить не по средствам.
Могу понять, если Вы радуетесь возможности личного
заработка на курсе, понимая, что благо государства от действий отдельного человека не очень зависит. Но при этом не стоит обвинять любителей доллара в отсутствии патриотизма и чуть ли не враждебности к Украине.
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