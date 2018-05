Додано: Нед 06 тра, 2018 07:42

Lion+ написав: Газ собственной добычи по цене импортного, тогда смысл истощать свои недра, если выгоднее купить и съекономить свой газ для более умных потомков

Сенс у гешефті, звичайно. І сумнівно, що нащадки "бенефіціарів" будуть тут жити (радше, вже тут не живуть).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell