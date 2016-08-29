34 млн. - то ми купили за кордоном.А свого газу закачали 63-34=29
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:34
Додано: Суб 05 тра, 2018 21:08
А в газовых плитах сейчас что горит? и химики работают...
Суточная добыча у нас около 55-56 млн куб.
Надеюсь качают "дешёвый" газ со спотового рынка...
Додано: Нед 06 тра, 2018 01:04
Не логично, т.к., с одной стороны Вы признаёте, скажем мягко, отсутствие роста уровня жизни и необходимость "жить по средствам", а с другой стороны, радуетесь, что "будет ещё праздник на нашей улице ... и пойдём вниз!" Хотя прекрасно понимаете, что укрепление гривни ухудшает условия работы нашей экономики и провоцирует жить не по средствам.
Могу понять, если Вы радуетесь возможности личного заработка на курсе, понимая, что благо государства от действий отдельного человека не очень зависит. Но при этом не стоит обвинять любителей доллара в отсутствии патриотизма и чуть ли не враждебности к Украине.
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:30
Re: Валютный рынок в контексте
Газ собственной добычи по цене импортного, тогда смысл истощать свои недра, если выгоднее купить и съекономить свой газ для более умных потомков
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:42
Сенс у гешефті, звичайно. І сумнівно, що нащадки "бенефіціарів" будуть тут жити (радше, вже тут не живуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:46
Это "реформаторы" хотели его продавать по цене импортного.
А потом додумались, что можно без напряга тупо спекулировать российским, через "европейские" прокладки. И не иметь проблем с инвестициями в добычу, местными разборками, законами, и т.п.
А чё, норм стартапчик: не выходя из дома (офиса), или вообще руками клерков, гонять российский газ кругами, пока он не станет европейским, а потом впарить его украинцам с "небольшим интересом".
И лежишь такой, "реформатор", на Мальдивах, или Сейшелах, или Лазурном Берегу, и ни о чём не паришься
Как тебе такое, Илон Маск?
Всё IMHO
|