Додано: Нед 06 тра, 2018 08:37

Ukrainian написав: Argentina raises interest rates to 40%

http://www.bbc.com/news/business-44001450

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7 млрд дол або 10% від резервів потрачені на стабілізацію валютного курсу в Аргентині

Центральний банк підняв облікову ставку до 40%

https://www.bloomberg.com/news/articles ... so-craters

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Україна теж відноситься до економік що розвиваються і продаж її цінних паперів зарубіжними інвесторами може нести аналогічний ефект

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Тому купляємо валюту поки дешево. Argentina raises interest rates to 40%----7 млрд дол або 10% від резервів потрачені на стабілізацію валютного курсу в АргентиніЦентральний банк підняв облікову ставку до 40%----Україна теж відноситься до економік що розвиваються і продаж її цінних паперів зарубіжними інвесторами може нести аналогічний ефект---Тому купляємо валюту поки дешево.

предшественником

Подобных примером сотни.Практически в каждой развивающейся стране.По нескольку раз за последние годы.Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране.Находим.Сценарий 1.Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз.Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.Сценарий 2.Приход спекулятивного капитала являетсяПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир.Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг.Был подобный наплыв капитала.Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити.Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств.Как оказалось, это была просто проба пера.И сейчас нам готовят именно второй сценарий.Цель?Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард.Пожелаем нам в этом успеха.