34 млн. - то ми купили за кордоном.А свого газу закачали 63-34=29
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:34
Додано: Суб 05 тра, 2018 21:08
А в газовых плитах сейчас что горит? и химики работают...
Суточная добыча у нас около 55-56 млн куб.
Надеюсь качают "дешёвый" газ со спотового рынка...
Додано: Нед 06 тра, 2018 01:04
Не логично, т.к., с одной стороны Вы признаёте, скажем мягко, отсутствие роста уровня жизни и необходимость "жить по средствам", а с другой стороны, радуетесь, что "будет ещё праздник на нашей улице ... и пойдём вниз!" Хотя прекрасно понимаете, что укрепление гривни ухудшает условия работы нашей экономики и провоцирует жить не по средствам.
Могу понять, если Вы радуетесь возможности личного заработка на курсе, понимая, что благо государства от действий отдельного человека не очень зависит. Но при этом не стоит обвинять любителей доллара в отсутствии патриотизма и чуть ли не враждебности к Украине.
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:30
Re: Валютный рынок в контексте
Газ собственной добычи по цене импортного, тогда смысл истощать свои недра, если выгоднее купить и съекономить свой газ для более умных потомков
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:42
Сенс у гешефті, звичайно. І сумнівно, що нащадки "бенефіціарів" будуть тут жити (радше, вже тут не живуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:46
Это "реформаторы" хотели его продавать по цене импортного.
А потом додумались, что можно без напряга тупо спекулировать российским, через "европейские" прокладки. И не иметь проблем с инвестициями в добычу, местными разборками, законами, и т.п.
А чё, норм стартапчик: не выходя из дома (офиса), или вообще руками клерков, гонять российский газ кругами, пока он не станет европейским, а потом впарить его украинцам с "небольшим интересом".
И лежишь такой, "реформатор", на Мальдивах, или Сейшелах, или Лазурном Берегу, и ни о чём не паришься
Как тебе такое, Илон Маск?
Всё IMHO
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:57
не побоялся Алексей правду сказать
Додано: Нед 06 тра, 2018 08:01
Додано: Нед 06 тра, 2018 08:28
Не читайте этого паникера - бывшего совкового инженера.
Додано: Нед 06 тра, 2018 08:37
Подобных примером сотни.
Практически в каждой развивающейся стране.
По нескольку раз за последние годы.
Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране.
Находим.
Сценарий 1.
Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз.
Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.
Сценарий 2.
Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир.
Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг.
Был подобный наплыв капитала.
Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити.
Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств.
Как оказалось, это была просто проба пера.
И сейчас нам готовят именно второй сценарий.
Цель?
Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард.
Пожелаем нам в этом успеха.
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