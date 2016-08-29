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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4920492149224923>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:34

  валерчик написав:
  tea написав:За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном

а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?

34 млн. - то ми купили за кордоном.А свого газу закачали 63-34=29
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:08

  валерчик написав:
  tea написав:За останню добу було закачано 63 млн.кубів,з них 34 млн.куплені за кордоном

а наш укргаз где? или мы его за кордон подороже продаем? наша добыча всего 34 млн куб в сутки?

А в газовых плитах сейчас что горит? и химики работают...
Суточная добыча у нас около 55-56 млн куб.
Надеюсь качают "дешёвый" газ со спотового рынка...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 01:04

  somilitark написав:.......
Думаю время это пришло,если вы спросите меня,рад я этому или нет,то однозначно НЕТ,сейчас настало это время,живём по средствам и многие стали скромнее,кто не хочет мириться,вьё на Польши.Пророческие слова оказались у Ярика,даже очень. :shock:
Вы же постили о резком росте задолженности за коммуналку,как думаете отчего такой факт? От бешеного роста в доходах? Или все накупили баков и ждут ракету?Что бы потом одной соточкой годовой прайс погасить?

Ещё немножко гривнепатриоты,будет ещё праздник на нашей улице,выдохнутся нерезы и пойдём вниз!

Не логично, т.к., с одной стороны Вы признаёте, скажем мягко, отсутствие роста уровня жизни и необходимость "жить по средствам", а с другой стороны, радуетесь, что "будет ещё праздник на нашей улице ... и пойдём вниз!" Хотя прекрасно понимаете, что укрепление гривни ухудшает условия работы нашей экономики и провоцирует жить не по средствам.
Могу понять, если Вы радуетесь возможности личного заработка на курсе, понимая, что благо государства от действий отдельного человека не очень зависит. Но при этом не стоит обвинять любителей доллара в отсутствии патриотизма и чуть ли не враждебности к Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 07:30

Re: Валютный рынок в контексте

Газ собственной добычи по цене импортного, тогда смысл истощать свои недра, если выгоднее купить и съекономить свой газ для более умных потомков :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 07:42

  Lion+ написав:Газ собственной добычи по цене импортного, тогда смысл истощать свои недра, если выгоднее купить и съекономить свой газ для более умных потомков :idea:

Сенс у гешефті, звичайно. І сумнівно, що нащадки "бенефіціарів" будуть тут жити (радше, вже тут не живуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 07:46

  Lion+ написав:Газ собственной добычи по цене импортного, тогда смысл истощать свои недра, если выгоднее купить и съекономить свой газ для более умных потомков :idea:

Это "реформаторы" хотели его продавать по цене импортного.
А потом додумались, что можно без напряга тупо спекулировать российским, через "европейские" прокладки. И не иметь проблем с инвестициями в добычу, местными разборками, законами, и т.п.

А чё, норм стартапчик: не выходя из дома (офиса), или вообще руками клерков, гонять российский газ кругами, пока он не станет европейским, а потом впарить его украинцам с "небольшим интересом".
И лежишь такой, "реформатор", на Мальдивах, или Сейшелах, или Лазурном Берегу, и ни о чём не паришься

Как тебе такое, Илон Маск? :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 07:57

https://viche1.co.ua/2018/05/05/ochen-silno-post/

не побоялся Алексей правду сказать
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:01

  Lion+ написав:Газ собственной добычи по цене импортного, тогда смысл истощать свои недра, если выгоднее купить и съекономить свой газ для более умных потомков :idea:

Налоги, рабочие места, торговый баланс...
Нет, не слышали?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:28

  холява написав:
  ЛАД написав:
Акционеры крупнейшего в Украине производителя шин «Росава» (г. Белая Церковь, Киевская обл.) на общем собрании 30 апреля приняли решение о добровольной ликвидации общества. Читайте такжеРост промпроизводства в Украине замедлился до 1% Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. При этом какая-либо дополнительная информация в сообщении не указывается.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/industry/10103321-krupneyshiy-v-ukraine-proizvoditel-shin-zakryvaetsya.html
Мабуть, чергова перемога?

Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи.
Заезжал сегодня на автобазар , в ангарах по продаже шин " Росавы" хоть отбавляй .

Не читайте этого паникера - бывшего совкового инженера.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:37

  Ukrainian написав:Argentina raises interest rates to 40%
http://www.bbc.com/news/business-44001450
----
7 млрд дол або 10% від резервів потрачені на стабілізацію валютного курсу в Аргентині
Центральний банк підняв облікову ставку до 40%
https://www.bloomberg.com/news/articles ... so-craters
----
Україна теж відноситься до економік що розвиваються і продаж її цінних паперів зарубіжними інвесторами може нести аналогічний ефект
---
Тому купляємо валюту поки дешево.


Подобных примером сотни.
Практически в каждой развивающейся стране.
По нескольку раз за последние годы.
Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране.
Находим.

Сценарий 1.
Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз.
Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.

Сценарий 2.
Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир.
Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг.
Был подобный наплыв капитала.
Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити.
Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств.
Как оказалось, это была просто проба пера.
И сейчас нам готовят именно второй сценарий.
Цель?
Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард.
Пожелаем нам в этом успеха.
8) 8) 8)
Libo
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