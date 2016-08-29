Подобных примером сотни. Практически в каждой развивающейся стране. По нескольку раз за последние годы. Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране. Находим.
Сценарий 1. Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз. Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.
Сценарий 2. Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир. Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг. Был подобный наплыв капитала. Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити. Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств. Как оказалось, это была просто проба пера. И сейчас нам готовят именно второй сценарий. Цель? Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард. Пожелаем нам в этом успеха.
Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго?