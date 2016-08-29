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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4920492149224923

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:45

  Libo написав:
  Ukrainian написав:Argentina raises interest rates to 40%
http://www.bbc.com/news/business-44001450
----
7 млрд дол або 10% від резервів потрачені на стабілізацію валютного курсу в Аргентині
Центральний банк підняв облікову ставку до 40%
https://www.bloomberg.com/news/articles ... so-craters
----
Україна теж відноситься до економік що розвиваються і продаж її цінних паперів зарубіжними інвесторами може нести аналогічний ефект
---
Тому купляємо валюту поки дешево.


Подобных примером сотни.
Практически в каждой развивающейся стране.
По нескольку раз за последние годы.
Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране.
Находим.

Сценарий 1.
Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз.
Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.

Сценарий 2.
Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир.
Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг.
Был подобный наплыв капитала.
Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити.
Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств.
Как оказалось, это была просто проба пера.
И сейчас нам готовят именно второй сценарий.
Цель?
Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард.
Пожелаем нам в этом успеха.
8) 8) 8)


Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго? :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:50

  Mazay256 написав:
Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго? :)


Япония, Ю.Корея, Сингапур, Вьетнам, Китай, Чили, Ангола, Гана, Польша.
Libo
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