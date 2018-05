Додано: Нед 06 тра, 2018 09:49

Вкладчик1234 написав: А чё, норм стартапчик: не выходя из дома (офиса), или вообще руками клерков, гонять российский газ кругами, пока он не станет европейским, а потом впарить его украинцам с "небольшим интересом".

И лежишь такой, "реформатор", на Мальдивах, или Сейшелах, или Лазурном Берегу, и ни о чём не паришься



Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.Об этом сам Маск сообщил в Twitter.Бизнесмен рассказал, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет."Я открываю конфетную компанию, и это будет потрясающе", - написал Маск.I’m starting a candy company & it’s going to be amazing. 14:20 - 5 трав. 2018I am super super serious.