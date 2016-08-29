Подобных примером сотни. Практически в каждой развивающейся стране. По нескольку раз за последние годы. Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране. Находим.
Сценарий 1. Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз. Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.
Сценарий 2. Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир. Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг. Был подобный наплыв капитала. Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити. Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств. Как оказалось, это была просто проба пера. И сейчас нам готовят именно второй сценарий. Цель? Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард. Пожелаем нам в этом успеха.
Подобных примером сотни. Практически в каждой развивающейся стране. По нескольку раз за последние годы. Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране. Находим.
Сценарий 1. Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз. Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.
Сценарий 2. Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир. Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг. Был подобный наплыв капитала. Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити. Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств. Как оказалось, это была просто проба пера. И сейчас нам готовят именно второй сценарий. Цель? Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард. Пожелаем нам в этом успеха.
Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго?
Вкладчик1234 написав:А чё, норм стартапчик: не выходя из дома (офиса), или вообще руками клерков, гонять российский газ кругами, пока он не станет европейским, а потом впарить его украинцам с "небольшим интересом". И лежишь такой, "реформатор", на Мальдивах, или Сейшелах, или Лазурном Берегу, и ни о чём не паришься
Как тебе такое, Илон Маск?
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.
Об этом сам Маск сообщил в Twitter.
Бизнесмен рассказал, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет.
"Я открываю конфетную компанию, и это будет потрясающе", - написал Маск.
Наш хитрее. Сначала конфеты, а уж потом Roshen Super Heavy и в бескрайний космос свою маршрутку. Жрачка первична. Базис. Все цифровое и космос, как девушка в койке, - заводят и уместны лишь на полный желудок.