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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4921492249234924>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:37

  Ukrainian написав:Argentina raises interest rates to 40%
http://www.bbc.com/news/business-44001450
----
7 млрд дол або 10% від резервів потрачені на стабілізацію валютного курсу в Аргентині
Центральний банк підняв облікову ставку до 40%
https://www.bloomberg.com/news/articles ... so-craters
----
Україна теж відноситься до економік що розвиваються і продаж її цінних паперів зарубіжними інвесторами може нести аналогічний ефект
---
Тому купляємо валюту поки дешево.


Подобных примером сотни.
Практически в каждой развивающейся стране.
По нескольку раз за последние годы.
Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране.
Находим.

Сценарий 1.
Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз.
Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.

Сценарий 2.
Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир.
Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг.
Был подобный наплыв капитала.
Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити.
Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств.
Как оказалось, это была просто проба пера.
И сейчас нам готовят именно второй сценарий.
Цель?
Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард.
Пожелаем нам в этом успеха.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:45

  Libo написав:
  Ukrainian написав:Argentina raises interest rates to 40%
http://www.bbc.com/news/business-44001450
----
7 млрд дол або 10% від резервів потрачені на стабілізацію валютного курсу в Аргентині
Центральний банк підняв облікову ставку до 40%
https://www.bloomberg.com/news/articles ... so-craters
----
Україна теж відноситься до економік що розвиваються і продаж її цінних паперів зарубіжними інвесторами може нести аналогічний ефект
---
Тому купляємо валюту поки дешево.


Подобных примером сотни.
Практически в каждой развивающейся стране.
По нескольку раз за последние годы.
Берем учебник экономической истории и смотрим, чем оборачивается движуха с госбумагами в развивающейся стране.
Находим.

Сценарий 1.
Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз.
Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.

Сценарий 2.
Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир.
Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг.
Был подобный наплыв капитала.
Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити.
Но не повезло. В силу внешних и внутренних обстоятельств.
Как оказалось, это была просто проба пера.
И сейчас нам готовят именно второй сценарий.
Цель?
Дать нам возможность на этой бурной волне ворваться в золотой миллиард.
Пожелаем нам в этом успеха.
8) 8) 8)


Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго? :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:50

  Mazay256 написав:
Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго? :)


Япония, Ю.Корея, Сингапур, Вьетнам, Китай, Чили, Ангола, Гана, Польша.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:49

  Вкладчик1234 написав:А чё, норм стартапчик: не выходя из дома (офиса), или вообще руками клерков, гонять российский газ кругами, пока он не станет европейским, а потом впарить его украинцам с "небольшим интересом".
И лежишь такой, "реформатор", на Мальдивах, или Сейшелах, или Лазурном Берегу, и ни о чём не паришься

Как тебе такое, Илон Маск?


Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.

Об этом сам Маск сообщил в Twitter.

Бизнесмен рассказал, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет.

"Я открываю конфетную компанию, и это будет потрясающе", - написал Маск.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing. 14:20 - 5 трав. 2018
I am super super serious.
https://twitter.com/elonmusk/status/992876773695082496
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:33

  freeze написав:
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.

Об этом сам Маск сообщил в Twitter.

Бизнесмен рассказал, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет.

"Я открываю конфетную компанию, и это будет потрясающе", - написал Маск.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing. 14:20 - 5 трав. 2018
I am super super serious.
https://twitter.com/elonmusk/status/992876773695082496


Наш хитрее.
Сначала конфеты, а уж потом Roshen Super Heavy и в бескрайний космос свою маршрутку.
Жрачка первична.
Базис.
Все цифровое и космос, как девушка в койке, - заводят и уместны лишь на полный желудок.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:53

  Libo написав:
  Mazay256 написав:
Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго? :)


Япония, Ю.Корея, Сингапур, Вьетнам, Китай, Чили, Ангола, Гана, Польша.


Ангола и Гана мимо кассы
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:03

  prodigy написав:
  Libo написав:
  Mazay256 написав:
Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго? :)


Япония, Ю.Корея, Сингапур, Вьетнам, Китай, Чили, Ангола, Гана, Польша.


Ангола и Гана мимо кассы

The average monthly wage in Vietnam is about $168, more than double what Bangladesh pays.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:08

  freeze написав:Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.

Об этом сам Маск сообщил в Twitter.

Бизнесмен рассказал, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет.

"Я открываю конфетную компанию, и это будет потрясающе", - написал Маск.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing. 14:20 - 5 трав. 2018
I am super super serious.
https://twitter.com/elonmusk/status/992876773695082496

Жесть конечно :-)
Наверно посмотрел твиттеры Гройсмэна и Рошенко, и подумал - а чем я хуже?
Не удивлюсь, если Маск поступит в МАУП на заочку, для закрепления результата :-)

Нашел на просторах интернета такое объяснение:
Твиттер Маска читать надо, чтобы быть в курсе. Сам Уоррен Баффет. Сказал, чтобы Маск не пытался конкурировать с его See's Candies.


Т.е. Маск просто принял вызов :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:16

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.

Об этом сам Маск сообщил в Twitter.

Бизнесмен рассказал, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет.

"Я открываю конфетную компанию, и это будет потрясающе", - написал Маск.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing. 14:20 - 5 трав. 2018
I am super super serious.
https://twitter.com/elonmusk/status/992876773695082496

Жесть конечно :-)
Наверно посмотрел твиттеры Гройсмэна и Рошенко, и подумал - а чем я хуже?
Не удивлюсь, если Маск поступит в МАУП на заочку, для закрепления результата :-)

Нашел на просторах интернета такое объяснение:
Твиттер Маска читать надо, чтобы быть в курсе. Сам Уоррен Баффет. Сказал, чтобы Маск не пытался конкурировать с его See's Candies.


Т.е. Маск просто принял вызов :-)

А чем он хуже? И Баффет совсем там ни при чем.
Наш Гарант в прошлом месяце тряс хлипким кулачишкой и вещал о Гиперлупе на днепропетровщине.
Вот Маск и решил отомстить
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:20

  Libo написав:
  Mazay256 написав:
Пример первого сценария приведен - Аргентина, а второго? :)


Япония, Ю.Корея, Сингапур, Вьетнам, Китай, Чили, Ангола, Гана, Польша.


Про Африку не а курсе, азиаты нам не показатель - менталитет не тот, мы не умеем так жить и работать, а вот вариант Чили был бы неплох... почистить эти ылиты
Mazay256
 
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