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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4921492249234924

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:25

  Mazay256 написав:Про Африку не а курсе, азиаты нам не показатель - менталитет не тот, мы не умеем так жить и работать, а вот вариант Чили был бы неплох... почистить эти ылиты

У нас очень старательно замалчивают хороший пример "под боком": Румыния.
Регулярно задерживают и сажают Ылиту, а если что-то не так - так же регулярно народ выходит на улицы
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:35

  Ukrainian написав:
  prodigy написав:
  Libo написав:
Япония, Ю.Корея, Сингапур, Вьетнам, Китай, Чили, Ангола, Гана, Польша.


Ангола и Гана мимо кассы

The average monthly wage in Vietnam is about $168, more than double what Bangladesh pays.


Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...
Надо смотреть на эти страны с точки зрения, что нам надо сделать, чтобы тоже так газануть в десятки раз ...
Про Анголу и Гану.
Как раньше говорили расисты, они только недавно с пальм слезли ...
А сегодня в Луанде 100 долларов в кармане, как у вас 100 грн. Считай, без денег из дому вышел ...
В Гане в Аккре современные квартиры от $300-400 тыщ за самые простенькие как у нас на Позняках, обычный обед в ресторане $30-40, снять водилу со своей машиной на день $150 ...
Скажете, ну почти как у нас, да?
Но учтите, что у них еще пару десятилетий назад ничего не было ... Голод, болезни, войны, разруха, неграмотность, первобытно-общинный строй ...
А сейчас университет в Аккре смотрится не хилее Сорбоны или Оксфорда.
И туда едет профессура со всего мира.
Вот какой темп прогресса нам нужен, чтобы использовать свой потенциал и перегнать братскую Канаду.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:У нас очень старательно замалчивают хороший пример "под боком": Румыния.
Регулярно задерживают и сажают Ылиту, а если что-то не так - так же регулярно народ выходит на улицы


немного разные ситуации
те, кто у нас мог бы митинговать с пользой. предпочитают работать в польше, испании и т.д.
а митинги пенсионеров будут скорее за юличку

а те, кого все все устраивает, жируют и двигают научную революцию. правда, в других странах
например, покупаюит массово электрокары
http://biz.liga.net/ekonomika/all/novos ... kara-tesla
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:20

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.

Об этом сам Маск сообщил в Twitter.

Бизнесмен рассказал, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет.

"Я открываю конфетную компанию, и это будет потрясающе", - написал Маск.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing. 14:20 - 5 трав. 2018
I am super super serious.
https://twitter.com/elonmusk/status/992876773695082496

Жесть конечно :-)
Наверно посмотрел твиттеры Гройсмэна и Рошенко, и подумал - а чем я хуже?
Не удивлюсь, если Маск поступит в МАУП на заочку, для закрепления результата :-)

Нашел на просторах интернета такое объяснение:
Твиттер Маска читать надо, чтобы быть в курсе. Сам Уоррен Баффет. Сказал, чтобы Маск не пытался конкурировать с его See's Candies.


Т.е. Маск просто принял вызов :-)

А чем он хуже? И Баффет совсем там ни при чем.
Наш Гарант в прошлом месяце тряс хлипким кулачишкой и вещал о Гиперлупе на днепропетровщине.
Вот Маск и решил отомстить

Гройсман недавно в твиттере Маска отписывался...как возможно и ПП под ником Васья...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:33

  Libo написав:Сценарий 1.
Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз.
Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция.
Сценарий 2.
Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала.

Другий сценарій,безперечно,краще.
Але в нас попереду вибори в 2019 році.Тому ті кошти,які нерезиденти завели в січні на 3-6 місяців,будуть виводитись.Прямі іноземні інвестиції в цьому році якщо й прийдуть,то,скоріш за все,в невеликому обсязі.Ніхто не знає - хто через рік буде президентом і який склад ВР обереться,сформує коаліцію і висуне прем"єра.
Нещодавні вибори в ОТГ були найбруднішими за останні роки в сенсі підкупу голосів.Ці ж самі технології,тільки вдосконалені,будуть використовуватись і в наступому році.
ВР може бути більш строката,ніж зараз,і складатись не з 5 фракцій,а з 6-7,тому й коаліцію буде складніше сформувати.
І тільки через певний час,коли вже сформується більшість і обере свого прем"єра,можливий притік інвестицій.
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