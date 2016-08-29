У нас очень старательно замалчивают хороший пример "под боком": Румыния.
Регулярно задерживают и сажают Ылиту, а если что-то не так - так же регулярно народ выходит на улицы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:25
У нас очень старательно замалчивают хороший пример "под боком": Румыния.
Регулярно задерживают и сажают Ылиту, а если что-то не так - так же регулярно народ выходит на улицы
Всё IMHO
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:35
Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...
Надо смотреть на эти страны с точки зрения, что нам надо сделать, чтобы тоже так газануть в десятки раз ...
Про Анголу и Гану.
Как раньше говорили расисты, они только недавно с пальм слезли ...
А сегодня в Луанде 100 долларов в кармане, как у вас 100 грн. Считай, без денег из дому вышел ...
В Гане в Аккре современные квартиры от $300-400 тыщ за самые простенькие как у нас на Позняках, обычный обед в ресторане $30-40, снять водилу со своей машиной на день $150 ...
Скажете, ну почти как у нас, да?
Но учтите, что у них еще пару десятилетий назад ничего не было ... Голод, болезни, войны, разруха, неграмотность, первобытно-общинный строй ...
А сейчас университет в Аккре смотрится не хилее Сорбоны или Оксфорда.
И туда едет профессура со всего мира.
Вот какой темп прогресса нам нужен, чтобы использовать свой потенциал и перегнать братскую Канаду.
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:14
Re: Валютный рынок в контексте
немного разные ситуации
те, кто у нас мог бы митинговать с пользой. предпочитают работать в польше, испании и т.д.
а митинги пенсионеров будут скорее за юличку
а те, кого все все устраивает, жируют и двигают научную революцию. правда, в других странах
например, покупаюит массово электрокары
и это пройдет
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:20
Гройсман недавно в твиттере Маска отписывался...как возможно и ПП под ником Васья...
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