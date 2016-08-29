Додано: Нед 06 тра, 2018 14:35

Ukrainian написав: prodigy написав: Libo написав:

Япония, Ю.Корея, Сингапур, Вьетнам, Китай, Чили, Ангола, Гана, Польша. Япония, Ю.Корея, Сингапур, Вьетнам, Китай, Чили, Ангола, Гана, Польша.



Ангола и Гана мимо кассы Ангола и Гана мимо кассы

The average monthly wage in Vietnam is about $168, more than double what Bangladesh pays. The average monthly wage in Vietnam is about $168, more than double what Bangladesh pays.

о рывке во многие десятки раз

Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе,в течение всего нескольких лет ...Надо смотреть на эти страны с точки зрения, что нам надо сделать, чтобы тоже так газануть в десятки раз ...Про Анголу и Гану.Как раньше говорили расисты, они только недавно с пальм слезли ...А сегодня в Луанде 100 долларов в кармане, как у вас 100 грн. Считай, без денег из дому вышел ...В Гане в Аккре современные квартиры от $300-400 тыщ за самые простенькие как у нас на Позняках, обычный обед в ресторане $30-40, снять водилу со своей машиной на день $150 ...Скажете, ну почти как у нас, да?Но учтите, что у них еще пару десятилетий назад ничего не было ... Голод, болезни, войны, разруха, неграмотность, первобытно-общинный строй ...А сейчас университет в Аккре смотрится не хилее Сорбоны или Оксфорда.И туда едет профессура со всего мира.Вот какой темп прогресса нам нужен, чтобы использовать свой потенциал и перегнать братскую Канаду.