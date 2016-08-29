The average monthly wage in Vietnam is about $168, more than double what Bangladesh pays.
Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ... Надо смотреть на эти страны с точки зрения, что нам надо сделать, чтобы тоже так газануть в десятки раз ... Про Анголу и Гану. Как раньше говорили расисты, они только недавно с пальм слезли ... А сегодня в Луанде 100 долларов в кармане, как у вас 100 грн. Считай, без денег из дому вышел ... В Гане в Аккре современные квартиры от $300-400 тыщ за самые простенькие как у нас на Позняках, обычный обед в ресторане $30-40, снять водилу со своей машиной на день $150 ... Скажете, ну почти как у нас, да? Но учтите, что у них еще пару десятилетий назад ничего не было ... Голод, болезни, войны, разруха, неграмотность, первобытно-общинный строй ... А сейчас университет в Аккре смотрится не хилее Сорбоны или Оксфорда. И туда едет профессура со всего мира. Вот какой темп прогресса нам нужен, чтобы использовать свой потенциал и перегнать братскую Канаду.
Libo написав:Сценарий 1. Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз. Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция. Сценарий 2. Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала.
Другий сценарій,безперечно,краще. Але в нас попереду вибори в 2019 році.Тому ті кошти,які нерезиденти завели в січні на 3-6 місяців,будуть виводитись.Прямі іноземні інвестиції в цьому році якщо й прийдуть,то,скоріш за все,в невеликому обсязі.Ніхто не знає - хто через рік буде президентом і який склад ВР обереться,сформує коаліцію і висуне прем"єра. Нещодавні вибори в ОТГ були найбруднішими за останні роки в сенсі підкупу голосів.Ці ж самі технології,тільки вдосконалені,будуть використовуватись і в наступому році. ВР може бути більш строката,ніж зараз,і складатись не з 5 фракцій,а з 6-7,тому й коаліцію буде складніше сформувати. І тільки через певний час,коли вже сформується більшість і обере свого прем"єра,можливий притік інвестицій.
Libo написав:Сценарий 1. Все как в этом примере в Аргентине, там это повторяется уже много раз. Рост ставки, наплыв спекулятивного капитала, ажиотаж, исход, бегство капитала, опустошение ЗВР, дефолт, девальвация, инфляция. Сценарий 2. Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала.
Другий сценарій,безперечно,краще. Але в нас попереду вибори в 2019 році.Тому ті кошти,які нерезиденти завели в січні на 3-6 місяців,будуть виводитись.Прямі іноземні інвестиції в цьому році якщо й прийдуть,то,скоріш за все,в невеликому обсязі.Ніхто не знає - хто через рік буде президентом і який склад ВР обереться,сформує коаліцію і висуне прем"єра. Нещодавні вибори в ОТГ були найбруднішими за останні роки в сенсі підкупу голосів.Ці ж самі технології,тільки вдосконалені,будуть використовуватись і в наступому році. ВР може бути більш строката,ніж зараз,і складатись не з 5 фракцій,а з 6-7,тому й коаліцію буде складніше сформувати. І тільки через певний час,коли вже сформується більшість і обере свого прем"єра,можливий притік інвестицій.
2019 і кінець 2018 краще перечекати в валюті. Благо вона зараз дешева.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Libo написав:.............. Приход спекулятивного капитала является предшественником ПИИ и крупного институционального капитала. Вслед за ним идет лавина капитала не только на кредитование бюджета, а на развитие промышленного развития и в финансовый сектор страны. Масса инвестиций, конкуренция иностранного капитала между собой, бурный экономический рост, падение ставок, ревальвация, процветание, жир. Некоторое подобие этого сценария вы уже испытывали в 2005-2008 гг. Был подобный наплыв капитала. Ваша пара-тройка старых квартир - лимон, з/п в Киеве - $3-$5 тыщ, доллар - 4,6 грн. и никому не нужен, коттеджи под Киевом - от миллиона и выше, земля - как в пригороде Нью-Йорк Сити. .....
Вашими устами да мёд бы пить! Вот только не припомню в 2005-2008 каких-то инвестиций кроме как в банки + спекулятивный капитал. Возможно что-то пропустил, но в промышленность вложений не было.