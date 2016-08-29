Додано: Нед 06 тра, 2018 16:58

Starikan написав: ............

Не читайте этого паникера - бывшего совкового инженера. ............Не читайте этого паникера - бывшего совкового инженера.

"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин (российский президент Владимир Путин. – "ГОРДОН") пришел их освобождать. Они притянули сюда войну. Где у нас война сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая области и Крым. Треть нашего Донбасса оккупирована. Крым аннексирован полностью. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные", – заявила Фарион.



По ее мнению, этнические русские, которые живут на территории Украины, – "дети колонизаторов".



"Это оккупанты на нашей с вами земле!" – убеждена Фарион. Она добавила, что русскоязычные украинцы, в свою очередь, порочат украинскую землю.



"Русскоязычные украинцы – самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм? Русскоязычные украинцы – это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?" – отметила экс-нардеп.

Я правильно понял, что это Вы обо мне?Надеюсь, Вы уточните, где увидели у меня паникёрство.Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины. Я Вам дважды отвечал, но Ирина мои ответы стирала. Надеюсь, Вы их всё же видели, т.к. повторять лень. Кстати, посмотрите, кто поставил Вам "+" за тот пост.Ваш пример показывает, что звание учёного ещё не гарантирует способности трезво мыслить по всем вопросам.Мне интересно, скоро ли Вы, человек явно русскоязычный, поддержите госпожу Фарион:Или уже?