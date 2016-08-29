Боюсь, не хватит. Внешторгбаланс и так вроде отрицательный.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:03
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:35
Я правильно понял, что это Вы обо мне?
Надеюсь, Вы уточните, где увидели у меня паникёрство.
Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины. Я Вам дважды отвечал, но Ирина мои ответы стирала. Надеюсь, Вы их всё же видели, т.к. повторять лень. Кстати, посмотрите, кто поставил Вам "+" за тот пост.
Ваш пример показывает, что звание учёного ещё не гарантирует способности трезво мыслить по всем вопросам.
Мне интересно, скоро ли Вы, человек явно русскоязычный, поддержите госпожу Фарион:
Или уже?
Ирина, пожалуйста, не надо удалять мои ответы, если Вы не удаляете обвинения в мой адрес. Тем более, что здесь нет ни "хамства", ни "возбуждения ненависти".
Критика госпожи Фарион, надеюсь, допустима?
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