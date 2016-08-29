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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4922492349244925

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:03

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Интересные предложения прозвучали с утра по поводу покупать импортный газ, чтобы сохранить свой. :)
Предложения, конечно, интересные, вот только где валюту взять для покупок?

В заробітчан та експортерів

Боюсь, не хватит. Внешторгбаланс и так вроде отрицательный. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:35

Starikan писал(а):
............
Не читайте этого паникера - бывшего совкового инженера.

Я правильно понял, что это Вы обо мне? :)
Надеюсь, Вы уточните, где увидели у меня паникёрство.
Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины. Я Вам дважды отвечал, но Ирина мои ответы стирала. Надеюсь, Вы их всё же видели, т.к. повторять лень. Кстати, посмотрите, кто поставил Вам "+" за тот пост. :)
Ваш пример показывает, что звание учёного ещё не гарантирует способности трезво мыслить по всем вопросам.
Мне интересно, скоро ли Вы, человек явно русскоязычный, поддержите госпожу Фарион:
"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин (российский президент Владимир Путин. – "ГОРДОН") пришел их освобождать. Они притянули сюда войну. Где у нас война сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая области и Крым. Треть нашего Донбасса оккупирована. Крым аннексирован полностью. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные", – заявила Фарион.

По ее мнению, этнические русские, которые живут на территории Украины, – "дети колонизаторов".

"Это оккупанты на нашей с вами земле!" – убеждена Фарион. Она добавила, что русскоязычные украинцы, в свою очередь, порочат украинскую землю.

"Русскоязычные украинцы – самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм? Русскоязычные украинцы – это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?" – отметила экс-нардеп.

http://gordonua.com/news/society/farion ... 43926.html
Или уже?
Ирина, пожалуйста, не надо удалять мои ответы, если Вы не удаляете обвинения в мой адрес. Тем более, что здесь нет ни "хамства", ни "возбуждения ненависти". :)
Критика госпожи Фарион, надеюсь, допустима?
ЛАД
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