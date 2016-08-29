Додано: Нед 06 тра, 2018 19:25

ЛАД



Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины........



Т к выходной, если у кого то будет время и желание, то просьба рассказать, чем сейчас лучше живётся, чем во времена СССР.Я по своему сравниваю эти времена, нахожу преимущества и недостатки, но в сумме.......Хотелось бы рассмотреть иные взгляды, чтобы лучше понять.Своё мнение и видение по вопросу не навязываю и вообще не говорю.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.