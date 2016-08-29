Starikan писал(а): ............ Не читайте этого паникера - бывшего совкового инженера.
Я правильно понял, что это Вы обо мне? Надеюсь, Вы уточните, где увидели у меня паникёрство. Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины. Я Вам дважды отвечал, но Ирина мои ответы стирала. Надеюсь, Вы их всё же видели, т.к. повторять лень. Кстати, посмотрите, кто поставил Вам "+" за тот пост. Ваш пример показывает, что звание учёного ещё не гарантирует способности трезво мыслить по всем вопросам. Мне интересно, скоро ли Вы, человек явно русскоязычный, поддержите госпожу Фарион:
"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин (российский президент Владимир Путин. – "ГОРДОН") пришел их освобождать. Они притянули сюда войну. Где у нас война сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая области и Крым. Треть нашего Донбасса оккупирована. Крым аннексирован полностью. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные", – заявила Фарион.
По ее мнению, этнические русские, которые живут на территории Украины, – "дети колонизаторов".
"Это оккупанты на нашей с вами земле!" – убеждена Фарион. Она добавила, что русскоязычные украинцы, в свою очередь, порочат украинскую землю.
"Русскоязычные украинцы – самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм? Русскоязычные украинцы – это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?" – отметила экс-нардеп.
Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины........
Т к выходной, если у кого то будет время и желание, то просьба рассказать, чем сейчас лучше живётся, чем во времена СССР.Я по своему сравниваю эти времена, нахожу преимущества и недостатки, но в сумме.......Хотелось бы рассмотреть иные взгляды, чтобы лучше понять.Своё мнение и видение по вопросу не навязываю и вообще не говорю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Libo написав:Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...
специально зарегистрировалась, что_бы спросить. Либо, а (,) если бабахнет какой(-)нибудь "Lehman в квадрате" (,) например, что будет с украинским сценарием?
Вас дійсно це найбільше непокоїть?
...ну і ЩОООООО з того???!!!!!!! ....вже тут хтось писав про однокласників, що ті, які прогулювали уроки, курили за школою і отримували "двійки", і заледве їх "переводили" в наступний клас...... - зараз, більшість з них, їздять на крутих машинах і мають свій ненайгірший бізнес(а то і не один!), а ті, що вчились на відмінно, ставили правильно "коми" потім поступали у виші і отримували дипломи(а то і не один, а наприклад, ДВА, як в моєї жінки - один з яких ЧЕРВОНИЙ!), і купа книжок прочитали, які зараз припадають пилюкою на полицях....... - більшість з них зараз отримують 5-7тис. грн. на місяць!!!(і моя жінка - в тому не виняток! - вчителька, яка отримує 5тис.грн/міс!)