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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4922492349244925

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:03

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Интересные предложения прозвучали с утра по поводу покупать импортный газ, чтобы сохранить свой. :)
Предложения, конечно, интересные, вот только где валюту взять для покупок?

В заробітчан та експортерів

Боюсь, не хватит. Внешторгбаланс и так вроде отрицательный. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:35

Starikan писал(а):
............
Не читайте этого паникера - бывшего совкового инженера.

Я правильно понял, что это Вы обо мне? :)
Надеюсь, Вы уточните, где увидели у меня паникёрство.
Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины. Я Вам дважды отвечал, но Ирина мои ответы стирала. Надеюсь, Вы их всё же видели, т.к. повторять лень. Кстати, посмотрите, кто поставил Вам "+" за тот пост. :)
Ваш пример показывает, что звание учёного ещё не гарантирует способности трезво мыслить по всем вопросам.
Мне интересно, скоро ли Вы, человек явно русскоязычный, поддержите госпожу Фарион:
"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин (российский президент Владимир Путин. – "ГОРДОН") пришел их освобождать. Они притянули сюда войну. Где у нас война сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая области и Крым. Треть нашего Донбасса оккупирована. Крым аннексирован полностью. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные", – заявила Фарион.

По ее мнению, этнические русские, которые живут на территории Украины, – "дети колонизаторов".

"Это оккупанты на нашей с вами земле!" – убеждена Фарион. Она добавила, что русскоязычные украинцы, в свою очередь, порочат украинскую землю.

"Русскоязычные украинцы – самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм? Русскоязычные украинцы – это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?" – отметила экс-нардеп.

http://gordonua.com/news/society/farion ... 43926.html
Или уже?
Ирина, пожалуйста, не надо удалять мои ответы, если Вы не удаляете обвинения в мой адрес. Тем более, что здесь нет ни "хамства", ни "возбуждения ненависти". :)
Критика госпожи Фарион, надеюсь, допустима?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:02

  ЛАД написав:Ваш пример показывает, что звание учёного ещё не гарантирует способности трезво мыслить по всем вопросам.

кстати, такого же совкового учёного, как вы инженер, про мышление промолчу...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:03

  Libo написав:Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...

специально зарегистрировалась, что бы спросить. Либо, а если бабахнет какой нибудь "Lehman в квадрате" например, что будет с украинским сценарием? :)
vhata
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:25

ЛАД

Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины........

Т к выходной, если у кого то будет время и желание, то просьба рассказать, чем сейчас лучше живётся, чем во времена СССР.Я по своему сравниваю эти времена, нахожу преимущества и недостатки, но в сумме.......Хотелось бы рассмотреть иные взгляды, чтобы лучше понять.Своё мнение и видение по вопросу не навязываю и вообще не говорю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:28

  vhata написав:
  Libo написав:Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...

специально зарегистрировалась, что_бы спросить. Либо, а (,) если бабахнет какой(-)нибудь "Lehman в квадрате" (,) например, что будет с украинским сценарием? :)

Вас дійсно це найбільше непокоїть?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:33

  centurionus написав:Вас дійсно це найбільше непокоїть?

да, только это меня больше всего беспокоит, я же не на форуме любителей орфоргафии.
vhata
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:56

  vhata написав:
  centurionus написав:Вас дійсно це найбільше непокоїть?

да, только это меня больше всего беспокоит, я же не на форуме любителей орфоргафии.

Це добре. Будемо чекати, що відповість [оптимістично налаштований] Libo.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:06

  centurionus написав:
  vhata написав:
  Libo написав:Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...

специально зарегистрировалась, что_бы спросить. Либо, а (,) если бабахнет какой(-)нибудь "Lehman в квадрате" (,) например, что будет с украинским сценарием? :)

Вас дійсно це найбільше непокоїть?

...ну і ЩОООООО з того???!!!!!!! :shock:
....вже тут хтось писав про однокласників, що ті, які прогулювали уроки, курили за школою і отримували "двійки", і заледве їх "переводили" в наступний клас...... - зараз, більшість з них, їздять на крутих машинах і мають свій ненайгірший бізнес(а то і не один!), а ті, що вчились на відмінно, ставили правильно "коми" :D потім поступали у виші і отримували дипломи(а то і не один, а наприклад, ДВА, як в моєї жінки - один з яких ЧЕРВОНИЙ!), і купа книжок прочитали, які зараз припадають пилюкою на полицях....... - більшість з них зараз отримують 5-7тис. грн. на місяць!!!(і моя жінка - в тому не виняток! - вчителька, яка отримує 5тис.грн/міс!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:24

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Интересные предложения прозвучали с утра по поводу покупать импортный газ, чтобы сохранить свой. :)
Предложения, конечно, интересные, вот только где валюту взять для покупок?

В заробітчан та експортерів

Боюсь, не хватит. Внешторгбаланс и так вроде отрицательный. :)


Та какой там,докерувалися идем в Еуропу :lol:

Возврата нет". В Украине целый город начали отрезать от центрального отопления из-за высоких тарифов

https://amp.strana.ua/news/139526-v-kam ... enija.html
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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