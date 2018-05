Додано: Нед 06 тра, 2018 19:28

vhata написав: Libo написав: Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ... Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе,в течение всего нескольких лет ...

с пециально зарегистрировалась, что_бы спросить. Либо, а (,) если бабахнет какой(-)нибудь "Lehman в квадрате" (,) например, что будет с украинским сценарием? пециально зарегистрировалась,спросить. Либо, аесли бабахнет"Lehman в квадрате"например, что будет с украинским сценарием?

Вас дійсно це найбільше непокоїть? Вас дійсно це найбільше непокоїть?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell