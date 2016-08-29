кстати, такого же совкового учёного, как вы инженер, про мышление промолчу...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:02
кстати, такого же совкового учёного, как вы инженер, про мышление промолчу...
а шо делать?
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:03
специально зарегистрировалась, что бы спросить. Либо, а если бабахнет какой нибудь "Lehman в квадрате" например, что будет с украинским сценарием?
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:25
ЛАД
Раньше (с неделю назад) Вы меня объявили "любителем СССР" и чуть ли не врагом Украины........
Т к выходной, если у кого то будет время и желание, то просьба рассказать, чем сейчас лучше живётся, чем во времена СССР.Я по своему сравниваю эти времена, нахожу преимущества и недостатки, но в сумме.......Хотелось бы рассмотреть иные взгляды, чтобы лучше понять.Своё мнение и видение по вопросу не навязываю и вообще не говорю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:28
Вас дійсно це найбільше непокоїть?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:33
Додано: Нед 06 тра, 2018 19:56
Це добре. Будемо чекати, що відповість [оптимістично налаштований] Libo.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:06
...ну і ЩОООООО з того???!!!!!!!
....вже тут хтось писав про однокласників, що ті, які прогулювали уроки, курили за школою і отримували "двійки", і заледве їх "переводили" в наступний клас...... - зараз, більшість з них, їздять на крутих машинах і мають свій ненайгірший бізнес(а то і не один!), а ті, що вчились на відмінно, ставили правильно "коми" потім поступали у виші і отримували дипломи(а то і не один, а наприклад, ДВА, як в моєї жінки - один з яких ЧЕРВОНИЙ!), і купа книжок прочитали, які зараз припадають пилюкою на полицях....... - більшість з них зараз отримують 5-7тис. грн. на місяць!!!(і моя жінка - в тому не виняток! - вчителька, яка отримує 5тис.грн/міс!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:07
Долярчик
Шановний, Ви б менше писали, більше читали. Багато людей були б вдячні, думаю, бо у Ваших дописах інформації по темі гілки майже нуль.
Всім уже відомі Ваші проблеми з освітою, не треба акцентувати на цьому увагу ще раз.
Якщо певна людина цікавиться [дійсно] механізмом впливу проблем фінансових установ США на місцеві реалії, то здоровий глузд каже, що проблеми з пунктуацією вже позаду. Пунктуацію, орфографію вивчають у школі (хоча ніколи не пізно). Якщо людина не опанувала їх, то вірогідність успішного пояснення фінансових теорій дещо зменшується.
Мені відомі "багатії", які, скажімо, гадять у під'їздах. Що з того? Їх дійсно не цікавлять теорії. Вони тут і не пишуть, гадаю.
Напишіть краще нам, до чого особисто схиляєтесь: до кейнсіанства чи монетаризму в наших умовах?
P.S. Додам. Якби Ви уважніше читали гілку, то з'ясували для себе, що тут виявляє активність відомий "вербальний трансвестит", який "косить" під малограмотну особу жіночої статі (і якого періодично блокують). Libo знов у небезпеці.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 06 тра, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:36
Долярчик
Дякую за відповідь.
Про небезпеку для Libo написав вище у P.S.
Йшлося радше не про орфографію та пунктуацію, а про продовження детективної історії з викриття малограмотного "хижака"-псевдожінки.
Ото таке ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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