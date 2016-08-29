Додано: Нед 06 тра, 2018 21:07

Шановний, Ви б менше писали, більше читали. Багато людей були б вдячні, думаю, бо у Ваших дописах інформації по темі гілки майже нуль.Всім уже відомі Ваші проблеми з освітою, не треба акцентувати на цьому увагу ще раз.Якщо певна людина цікавиться [дійсно] механізмом впливу проблем фінансових установ США на місцеві реалії, то здоровий глузд каже, що проблеми з пунктуацією вже позаду. Пунктуацію, орфографію вивчають у школі (хоча ніколи не пізно). Якщо людина не опанувала їх, то вірогідність успішного пояснення фінансових теорій дещо зменшується.Мені відомі "багатії", які, скажімо, гадять у під'їздах. Що з того? Їх дійсно не цікавлять теорії. Вони тут і не пишуть, гадаю.Напишіть краще нам, до чого особисто схиляєтесь: до кейнсіанства чи монетаризму в наших умовах?P.S. Додам. Якби Ви уважніше читали гілку, то з'ясували для себе, що тут виявляє активність відомий "вербальний трансвестит", який "косить" під малограмотну особу жіночої статі (і якого періодично блокують). Libo знов у небезпеці.