Долярчик написав:............ ....вже тут хтось писав про однокласників, що ті, які прогулювали уроки, курили за школою і отримували "двійки", і заледве їх "переводили" в наступний клас...... - зараз, більшість з них, їздять на крутих машинах і мають свій ненайгірший бізнес(а то і не один!), а ті, що вчились на відмінно, ставили правильно "коми" потім поступали у виші і отримували дипломи(а то і не один, а наприклад, ДВА, як в моєї жінки - один з яких ЧЕРВОНИЙ!), і купа книжок прочитали, які зараз припадають пилюкою на полицях....... - більшість з них зараз отримують 5-7тис. грн. на місяць!!!(і моя жінка - в тому не виняток! - вчителька, яка отримує 5тис.грн/міс!)
Долярчик, возможно, Ваша статистика неточна (неполна)? Есть богатые и бедные в обеих категориях, но по моим знакомым процент успешных людей среди бывших двоечников всё же заметно ниже, чем у людей с образованием. Более того, среди настоящих двоечников, кот. "заледве "переводили" в наступний клас", успешных нет вообще.
Libo написав:Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...
специально зарегистрировалась, что бы спросить. Либо, а если бабахнет какой нибудь "Lehman в квадрате" например, что будет с украинским сценарием?
Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы. Рад, что ты с нами. Добро пожаловать. Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате". Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень. Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает. Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает. В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения. Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом. Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты. Я с этим полностью согласен. Но! Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО. Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом. Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром. Я полон оптимизма. У меня дар. Я вижу будущее.
Libo написав:Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы. Рад, что ты с нами. Добро пожаловать. Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате". Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень. Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает. Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает. В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения. Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом. Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты. Я с этим полностью согласен. Но! Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО. Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом. Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром. Я полон оптимизма. У меня дар. Я вижу будущее.
вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Инсинуации. В мире шел и идет бурный экономический рост. В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%. Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты. На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться. Материальное уступит первенство духовному. Это совсем уже рядом. Так предопределено. Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.