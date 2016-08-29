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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4923492449254926

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:06

  Долярчик написав:............
....вже тут хтось писав про однокласників, що ті, які прогулювали уроки, курили за школою і отримували "двійки", і заледве їх "переводили" в наступний клас...... - зараз, більшість з них, їздять на крутих машинах і мають свій ненайгірший бізнес(а то і не один!), а ті, що вчились на відмінно, ставили правильно "коми" :D потім поступали у виші і отримували дипломи(а то і не один, а наприклад, ДВА, як в моєї жінки - один з яких ЧЕРВОНИЙ!), і купа книжок прочитали, які зараз припадають пилюкою на полицях....... - більшість з них зараз отримують 5-7тис. грн. на місяць!!!(і моя жінка - в тому не виняток! - вчителька, яка отримує 5тис.грн/міс!)

Долярчик, возможно, Ваша статистика неточна (неполна)?
Есть богатые и бедные в обеих категориях, но по моим знакомым процент успешных людей среди бывших двоечников всё же заметно ниже, чем у людей с образованием. Более того, среди настоящих двоечников, кот. "заледве "переводили" в наступний клас", успешных нет вообще.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:20

  vhata написав:
  Libo написав:Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...

специально зарегистрировалась, что бы спросить. Либо, а если бабахнет какой нибудь "Lehman в квадрате" например, что будет с украинским сценарием? :)


Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы. :oops:
Рад, что ты с нами. :oops:
Добро пожаловать.
Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате".
Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень.
Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает.
Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает.
В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения.
Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом.
Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты.
Я с этим полностью согласен.
Но!
Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.
Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.
Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром.
Я полон оптимизма.
У меня дар. Я вижу будущее. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:55

  Libo написав:Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы. :oops:
Рад, что ты с нами. :oops:
Добро пожаловать.
Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате".
Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень.
Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает.
Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает.
В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения.
Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом.
Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты.
Я с этим полностью согласен.
Но!
Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.
Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.
Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром.
Я полон оптимизма.
У меня дар. Я вижу будущее. 8)

вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 23:56

  user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..


Инсинуации.
В мире шел и идет бурный экономический рост.
В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.
Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.
На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.
Материальное уступит первенство духовному.
Это совсем уже рядом. Так предопределено.
Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
8) 8) 8)
Libo
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