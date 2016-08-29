Libo написав:Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...
специально зарегистрировалась, что бы спросить. Либо, а если бабахнет какой нибудь "Lehman в квадрате" например, что будет с украинским сценарием?
Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы. Рад, что ты с нами. Добро пожаловать. Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате". Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень. Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает. Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает. В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения. Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом. Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты. Я с этим полностью согласен. Но! Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО. Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом. Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром. Я полон оптимизма. У меня дар. Я вижу будущее.
Libo написав:Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы. Рад, что ты с нами. Добро пожаловать. Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате". Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень. Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает. Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает. В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения. Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом. Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты. Я с этим полностью согласен. Но! Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО. Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом. Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром. Я полон оптимизма. У меня дар. Я вижу будущее.
вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Инсинуации. В мире шел и идет бурный экономический рост. В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%. Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты. На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться. Материальное уступит первенство духовному. Это совсем уже рядом. Так предопределено. Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Инсинуации. В мире шел и идет бурный экономический рост. В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%. Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты. На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться. Материальное уступит первенство духовному. Это совсем уже рядом. Так предопределено. Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...
user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Инсинуации. В мире шел и идет бурный экономический рост. В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%. Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты. На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться. Материальное уступит первенство духовному. Это совсем уже рядом. Так предопределено. Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...
- Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру? - Ну, в конце концов все умрут. - АААА, ЧТО Я НАДЕЛАЛ, МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!!!
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Инсинуации. В мире шел и идет бурный экономический рост. В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%. Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты. На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться. Материальное уступит первенство духовному. Это совсем уже рядом. Так предопределено. Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...
Истину вам говорю, 15 го мая 2018 года Земля налетит на небесную ось.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз ( мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Инсинуации. В мире шел и идет бурный экономический рост. В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%. Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты. На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться. Материальное уступит первенство духовному. Это совсем уже рядом. Так предопределено. Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...
- Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру? - Ну, в конце концов все умрут. - АААА, ЧТО Я НАДЕЛАЛ, МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!!![/quote] правильный вопрос был бы почему в этом диапазоне, а прикалываться любой дятел может, теперь ответа не будет...
С чего ты взяла, что я виижу кризис? Докладываю: глобального, системного кризиса я вообще не вижу в диапазоне моего предсказательного горизонта ... Кратковременные и локальные могут случиться. А вот глобального и системного пока не будет. Ведь не было их с момента рейганомики в 80-х аж до 2007-го года. Теория цикличности и волн показала свою полную несостоятельность. Человечество уже научилось предупреждать и избегать экономические кризисы также ювелирно и аккуратно, как и нежелательную беременность. Просто в 2000-х Гриншпан расслабился и залёт. Пострадали все. Убежден, соответствующие выводы сделаны и постараются впредь такого не допускать. Про кризис вот-вот вам врут. Особо нагло и циннично врут вам на русском и украинском. Наверно только год как перестали употреблять термин "последствия кризиса". Вам все списывали на "последствия", а в Америке пипл в это врем уже жировал и давно забыл про этот кризис ... Надо перестать думать глупые думы про кризис. Надо думать как нам оседлать волну наступающего экономического бума.