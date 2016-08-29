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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4923492449254926

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:20

  vhata написав:
  Libo написав:Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ...

специально зарегистрировалась, что бы спросить. Либо, а если бабахнет какой нибудь "Lehman в квадрате" например, что будет с украинским сценарием? :)


Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы. :oops:
Рад, что ты с нами. :oops:
Добро пожаловать.
Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате".
Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень.
Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает.
Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает.
В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения.
Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом.
Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты.
Я с этим полностью согласен.
Но!
Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.
Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.
Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром.
Я полон оптимизма.
У меня дар. Я вижу будущее. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:34

  Libo написав:Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.
Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.

сказки богемского леса. чучелом я не хочу никуда заскакивать. :D
  Libo написав:У меня дар. Я вижу будущее. 8)

сроки? (имею ввиду кризис) хотя бы +-квартал?
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:55

  Libo написав:Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы. :oops:
Рад, что ты с нами. :oops:
Добро пожаловать.
Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате".
Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень.
Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает.
Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает.
В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения.
Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом.
Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты.
Я с этим полностью согласен.
Но!
Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.
Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.
Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром.
Я полон оптимизма.
У меня дар. Я вижу будущее. 8)

вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 23:56

  user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..


Инсинуации.
В мире шел и идет бурный экономический рост.
В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.
Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.
На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.
Материальное уступит первенство духовному.
Это совсем уже рядом. Так предопределено.
Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:02

  Libo написав:
  user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..


Инсинуации.
В мире шел и идет бурный экономический рост.
В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.
Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.
На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.
Материальное уступит первенство духовному.
Это совсем уже рядом. Так предопределено.
Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
8) 8) 8)

Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:30

  edvardd написав:
  Libo написав:
  user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..


Инсинуации.
В мире шел и идет бурный экономический рост.
В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.
Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.
На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.
Материальное уступит первенство духовному.
Это совсем уже рядом. Так предопределено.
Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
8) 8) 8)

Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...


- Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру?
- Ну, в конце концов все умрут.
- АААА, ЧТО Я НАДЕЛАЛ, МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!!!
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:55

  edvardd написав:
  Libo написав:
  user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..


Инсинуации.
В мире шел и идет бурный экономический рост.
В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.
Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.
На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.
Материальное уступит первенство духовному.
Это совсем уже рядом. Так предопределено.
Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
8) 8) 8)

Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...


Истину вам говорю, 15 го мая 2018 года Земля налетит на небесную ось.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:56

  edvardd написав:
  Libo написав:
  user412 написав:вот только похоже нам не везет во второй раз (
мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом
когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..


Инсинуации.
В мире шел и идет бурный экономический рост.
В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.
Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.
На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.
Материальное уступит первенство духовному.
Это совсем уже рядом. Так предопределено.
Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.
8) 8) 8)

Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...


- Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру?
- Ну, в конце концов все умрут.
- АААА, ЧТО Я НАДЕЛАЛ, МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!!![/quote]
правильный вопрос был бы почему в этом диапазоне, а прикалываться любой дятел может, теперь ответа не будет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:26

  vhata написав:
  Libo написав:У меня дар. Я вижу будущее. 8)

сроки? (имею ввиду кризис) хотя бы +-квартал?


С чего ты взяла, что я виижу кризис? :roll:
Докладываю: глобального, системного кризиса я вообще не вижу в диапазоне моего предсказательного горизонта ...
Кратковременные и локальные могут случиться. А вот глобального и системного пока не будет. Ведь не было их с момента рейганомики в 80-х аж до 2007-го года. Теория цикличности и волн показала свою полную несостоятельность.
Человечество уже научилось предупреждать и избегать экономические кризисы также ювелирно и аккуратно, как и нежелательную беременность.
Просто в 2000-х Гриншпан расслабился и залёт. Пострадали все. Убежден, соответствующие выводы сделаны и постараются впредь такого не допускать.
Про кризис вот-вот вам врут.
Особо нагло и циннично врут вам на русском и украинском.
Наверно только год как перестали употреблять термин "последствия кризиса". Вам все списывали на "последствия", а в Америке пипл в это врем уже жировал и давно забыл про этот кризис ...
Надо перестать думать глупые думы про кризис. Надо думать как нам оседлать волну наступающего экономического бума. 8)
Libo
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