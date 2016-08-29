Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4923492449254926 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 767 1. Нет сбережений в валюте 10% 80 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 56 4. от 50% до 75% 14% 105 5. более 75% 63% 481 Всього голосів : 767 Додано: Нед 06 тра, 2018 22:20 vhata написав: Libo написав: Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе, о рывке во многие десятки раз в течение всего нескольких лет ... Ребята, речь идет не о буквальном, цифровом уровне материального благосостояния, а о прогрессе,в течение всего нескольких лет ...

специально зарегистрировалась, что бы спросить. Либо, а если бабахнет какой нибудь "Lehman в квадрате" например, что будет с украинским сценарием? специально зарегистрировалась, что бы спросить. Либо, а если бабахнет какой нибудь "Lehman в квадрате" например, что будет с украинским сценарием?



Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы.

Рад, что ты с нами.

Добро пожаловать.

Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате".

Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень.

Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает.

Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает.

В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения.

Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом.

Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты.

Я с этим полностью согласен.

Но!

Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.

Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.

Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром.

Я полон оптимизма.

У меня дар. Я вижу будущее. Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы.Рад, что ты с нами.Добро пожаловать.Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате".Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень.Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает.Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает.В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения.Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом.Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты.Я с этим полностью согласен.Но!Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром.Я полон оптимизма.У меня дар. Я вижу будущее. Libo 2

Повідомлень: 6321 З нами з: 14.11.11 Подякував: 273 раз. Подякували: 3051 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 22:34 Libo написав: Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.

Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом. Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.

сказки богемского леса. чучелом я не хочу никуда заскакивать.

Libo написав: У меня дар. Я вижу будущее. У меня дар. Я вижу будущее.

сроки? (имею ввиду кризис) хотя бы +-квартал? сказки богемского леса. чучелом я не хочу никуда заскакивать.сроки? (имею ввиду кризис) хотя бы +-квартал? vhata

Повідомлень: 3 З нами з: 06.05.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 22:55 Libo написав: Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы.

Рад, что ты с нами.

Добро пожаловать.

Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате".

Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень.

Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает.

Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает.

В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения.

Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом.

Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты.

Я с этим полностью согласен.

Но!

Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.

Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.

Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром.

Я полон оптимизма.

У меня дар. Я вижу будущее. Мне очень нравятся умные, думающие, допытливые и проницательные читательницы.Рад, что ты с нами.Добро пожаловать.Касательно твоего вопроса про "Lehman в квадрате".Врать не стану, будет то же, что случилось в августе 2008-го. И не только у нас, но и во всем мире. В благополучном и не очень.Но есть один ньюанс, который меня обнадеживает.Вечно нам невезти не может. Один раз попали, но на следующий обязательно проскочим. Снаряд в одну воронку дважды не попадает.В целом, Украина везучая страна. Со здоровой и позитивной основой. Никоим образом не остров невезения.Фортуна, масоны, Уолл Стрит и Америка с нами. Теперь уже крепким и неразрывным образом.Но как, ведь кризисы постоянный спутник капитализма? - спросишь ты.Я с этим полностью согласен.Но!Финансовые и все прочие кризисы намного лучше переживать в составе золотого миллиарда, ЕС и НАТО.Заскочить туда наша первостепенная задача. Хоть тушкой, хоть чучелом.Даже если там пойдет как-то не так, пусть они уже мучаются с нами и раскошеливаются на нас, как они это делали недавно с Грецией или Кипром.Я полон оптимизма.У меня дар. Я вижу будущее.

вот только похоже нам не везет во второй раз (

мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом

когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два.. вот только похоже нам не везет во второй раз (мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитомкогда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два.. Кризис близко! (январь 2018) user412 Повідомлень: 482 З нами з: 21.10.10 Подякував: 116 раз. Подякували: 125 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 23:56 user412 написав: вот только похоже нам не везет во второй раз (

мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом

когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два.. вот только похоже нам не везет во второй раз (мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитомкогда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..



Инсинуации.

В мире шел и идет бурный экономический рост.

В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.

Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.

На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.

Материальное уступит первенство духовному.

Это совсем уже рядом. Так предопределено.

Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Инсинуации.В мире шел и идет бурный экономический рост.В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.Материальное уступит первенство духовному.Это совсем уже рядом. Так предопределено.Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется. Libo 2

Повідомлень: 6321 З нами з: 14.11.11 Подякував: 273 раз. Подякували: 3051 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 тра, 2018 07:02 Libo написав: user412 написав: вот только похоже нам не везет во второй раз (

мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом

когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два.. вот только похоже нам не везет во второй раз (мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитомкогда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..



Инсинуации.

В мире шел и идет бурный экономический рост.

В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.

Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.

На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.

Материальное уступит первенство духовному.

Это совсем уже рядом. Так предопределено.

Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Инсинуации.В мире шел и идет бурный экономический рост.В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.Материальное уступит первенство духовному.Это совсем уже рядом. Так предопределено.Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года... Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года... edvardd

Повідомлень: 5152 З нами з: 20.11.08 Подякував: 60 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 тра, 2018 07:30 edvardd написав: Libo написав: user412 написав: вот только похоже нам не везет во второй раз (

мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом

когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два.. вот только похоже нам не везет во второй раз (мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитомкогда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..



Инсинуации.

В мире шел и идет бурный экономический рост.

В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.

Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.

На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.

Материальное уступит первенство духовному.

Это совсем уже рядом. Так предопределено.

Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Инсинуации.В мире шел и идет бурный экономический рост.В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.Материальное уступит первенство духовному.Это совсем уже рядом. Так предопределено.Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года... Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...



- Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру?

- Ну, в конце концов все умрут.

- АААА, ЧТО Я НАДЕЛАЛ, МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!!! - Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру?- Ну, в конце концов все умрут.- АААА, ЧТО Я НАДЕЛАЛ, МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!!! Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых...... Captain Obvious Повідомлень: 798 З нами з: 05.11.10 Подякував: 0 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 тра, 2018 07:55 edvardd написав: Libo написав: user412 написав: вот только похоже нам не везет во второй раз (

мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом

когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два.. вот только похоже нам не везет во второй раз (мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитомкогда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..



Инсинуации.

В мире шел и идет бурный экономический рост.

В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.

Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.

На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.

Материальное уступит первенство духовному.

Это совсем уже рядом. Так предопределено.

Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Инсинуации.В мире шел и идет бурный экономический рост.В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.Материальное уступит первенство духовному.Это совсем уже рядом. Так предопределено.Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года... Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...



Истину вам говорю, 15 го мая 2018 года Земля налетит на небесную ось. Истину вам говорю, 15 го мая 2018 года Земля налетит на небесную ось. Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых...... Captain Obvious Повідомлень: 798 З нами з: 05.11.10 Подякував: 0 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 тра, 2018 07:56 edvardd написав: Libo написав: user412 написав: вот только похоже нам не везет во второй раз (

мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитом

когда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два.. вот только похоже нам не везет во второй раз (мировая экономика уже беременна кризисом, согласен в этом с Адамом Смитомкогда грянет? вот тут вопрос - пол года, год или два..



Инсинуации.

В мире шел и идет бурный экономический рост.

В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.

Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.

На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.

Материальное уступит первенство духовному.

Это совсем уже рядом. Так предопределено.

Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Инсинуации.В мире шел и идет бурный экономический рост.В США рост ВВП 3%. 1% ВВП США это вся экономика Украины. 3 экономики Украины в год. Это только дополнительно к уже имеющейся. Дряхлая Европа и то рост 2%.Фондовые индексы на вершинах, которые не могли предвидеть даже фантасты.На подходе новые неиссякаемые источники энергии и технологии её сохранения и передачи. На подходе искуственный интеллект, которому человеком будет делегирована функция производства материальных благ. Человек будет их только потреблять, осуществлять функцию контроля, самосовершенствоваться и развлекаться.Материальное уступит первенство духовному.Это совсем уже рядом. Так предопределено.Капитализм живуч, гибок и самосовершенствуется.

Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года... Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...



- Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру?

- Ну, в конце концов все умрут.

- АААА, ЧТО Я НАДЕЛАЛ, МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!!![/quote]

правильный вопрос был бы почему в этом диапазоне, а прикалываться любой дятел может, теперь ответа не будет... - Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру?- Ну, в конце концов все умрут.- АААА, ЧТО Я НАДЕЛАЛ, МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!!![/quote]правильный вопрос был бы почему в этом диапазоне, а прикалываться любой дятел может, теперь ответа не будет... edvardd

Повідомлень: 5152 З нами з: 20.11.08 Подякував: 60 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 тра, 2018 08:26 vhata написав: Libo написав: У меня дар. Я вижу будущее. У меня дар. Я вижу будущее.

сроки? (имею ввиду кризис) хотя бы +-квартал? сроки? (имею ввиду кризис) хотя бы +-квартал?



С чего ты взяла, что я виижу кризис?

Докладываю: глобального, системного кризиса я вообще не вижу в диапазоне моего предсказательного горизонта ...

Кратковременные и локальные могут случиться. А вот глобального и системного пока не будет. Ведь не было их с момента рейганомики в 80-х аж до 2007-го года. Теория цикличности и волн показала свою полную несостоятельность.

Человечество уже научилось предупреждать и избегать экономические кризисы также ювелирно и аккуратно, как и нежелательную беременность.

Просто в 2000-х Гриншпан расслабился и залёт. Пострадали все. Убежден, соответствующие выводы сделаны и постараются впредь такого не допускать.

Про кризис вот-вот вам врут.

Особо нагло и циннично врут вам на русском и украинском.

Наверно только год как перестали употреблять термин "последствия кризиса". Вам все списывали на "последствия", а в Америке пипл в это врем уже жировал и давно забыл про этот кризис ...

Надо перестать думать глупые думы про кризис. Надо думать как нам оседлать волну наступающего экономического бума. С чего ты взяла, что я виижу кризис?Докладываю: глобального, системного кризиса я вообще не вижу в диапазоне моего предсказательного горизонта ...Кратковременные и локальные могут случиться. А вот глобального и системного пока не будет. Ведь не было их с момента рейганомики в 80-х аж до 2007-го года. Теория цикличности и волн показала свою полную несостоятельность.Человечество уже научилось предупреждать и избегать экономические кризисы также ювелирно и аккуратно, как и нежелательную беременность.Просто в 2000-х Гриншпан расслабился и залёт. Пострадали все. Убежден, соответствующие выводы сделаны и постараются впредь такого не допускать.Про кризис вот-вот вам врут.Особо нагло и циннично врут вам на русском и украинском.Наверно только год как перестали употреблять термин "последствия кризиса". Вам все списывали на "последствия", а в Америке пипл в это врем уже жировал и давно забыл про этот кризис ...Надо перестать думать глупые думы про кризис. Надо думать как нам оседлать волну наступающего экономического бума. Libo 2

Повідомлень: 6321 З нами з: 14.11.11 Подякував: 273 раз. Подякували: 3051 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4923492449254926 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1201 , 1202 , 1203

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 12023 1277632

Faceless Пон 07 тра, 2018 08:12 Валютный рынок в мире 1 ... 619 , 620 , 621

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6202 1309859

vovan_prm Пон 07 тра, 2018 07:39 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 36382

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17