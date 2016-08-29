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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:48
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:50
Что там сегодня наличка?
Намекает, что нет спонсоров, желающих сдавать дешевле межбанка?
А я бы послушал аргументы edvardd по поводу кризиса. Уже есть ощущение, как перед штормом
Всё IMHO
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:51
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:00
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 мая с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1955, просев до $1,1945 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1940 на открытии торгов в Европе.
Дата: 07 мая 2018 г. на 09.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,04/26,14 UAH/USD
€ – 31,30/31,63 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
US
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:03
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:20
Привет из Днепра-2
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,310/26,345 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 389,1 млн. грн. к отметке 40 488,9млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.
Причина сжатия гривневого ресурса прежняя – в субботу НБУ разместил свои депосертификаты на сумму 20 073 млн. грн., причем все они были «короткими», overnight. Расчеты за них должны состояться 07-го, внося свою лепту в тренд гривневой ликвидности.
Рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,30/26,34 UAH/USD.
US
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:47
Я почти не читаю экономическую аналитику на русском и украинском, так вот в качестве затравки, Америка 1857 год...больше не дам...
Запорожье повы 26,05-26,12
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:49
Привет из Днепра-3
К 10.45 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD. «Пока идет рост исключительно на энтузиазме и без поддержки наличного рынка может скоро прекратиться», - предположил наш консультант.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
07 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос вырос на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,35/31,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 мая спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 07 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос вырос на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,35/31,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 мая спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 07 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Дата: 07 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 26,07-08/26,12-14 UAH/USD
EUR 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 07 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,07/26,12 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
US
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:58
Вот ещё одна из причин раннего укрепления гривни в этом году:
[urlhttps://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-aktivno-zapolnyaet-hranilishcha-gaza-1136289.html[/url]
Заодно это может быть причиной того, что минимумы курса мы уже, возможно, прошли - пора заполнять хранилища.
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