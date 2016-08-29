Додано: Пон 07 тра, 2018 09:49

Привет из Днепра-3



К 10.45 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD. «Пока идет рост исключительно на энтузиазме и без поддержки наличного рынка может скоро прекратиться», - предположил наш консультант.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

07 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос вырос на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,35/31,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 мая спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 07 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос вырос на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,35/31,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 мая спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 07 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



Дата: 07 мая 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.36



Мелкий опт «неформал»



$ 26,07-08/26,12-14 UAH/USD

EUR 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



Дата: 07 мая 2018 г. на 10.41

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,07/26,12 UAH/USD

€ 31,40/31,60 UAH/EUR

RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



US

