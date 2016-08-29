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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4924492549264927

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:48

  Libo написав:
  edvardd написав:Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...


16 ноября тебе придется тут съесть свое г. за такие дерзкие, ничем необоснованные запугивания людей. :oops:

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:50

Что там сегодня наличка?
Намекает, что нет спонсоров, желающих сдавать дешевле межбанка?

А я бы послушал аргументы edvardd по поводу кризиса. Уже есть ощущение, как перед штормом :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:51

  Yuri_T написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...


16 ноября тебе придется тут съесть свое г. за такие дерзкие, ничем необоснованные запугивания людей. :oops:


Давайте ещё на пару страниц растянем этого бреда с 15-тыми числами, пока ДС глаз не открыл.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:00

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 мая с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1955, просев до $1,1945 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1940 на открытии торгов в Европе.


Дата: 07 мая 2018 г. на 09.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,04/26,14 UAH/USD
€ – 31,30/31,63 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:03

  Вкладчик1234 написав:А я бы послушал аргументы edvardd по поводу кризиса. Уже есть ощущение, как перед штормом :-)


Банальная кризисофобия.
Нервы расшатаны до предела. Запугали. Их надо за это привлекать к ответственности.
Постарайся не читать экономическую аналитику на русском и украинском. :?
Только меня. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:20

Привет из Днепра-2

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,310/26,345 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 389,1 млн. грн. к отметке 40 488,9млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.

Причина сжатия гривневого ресурса прежняя – в субботу НБУ разместил свои депосертификаты на сумму 20 073 млн. грн., причем все они были «короткими», overnight. Расчеты за них должны состояться 07-го, внося свою лепту в тренд гривневой ликвидности.

Рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,30/26,34 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:47

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:А я бы послушал аргументы edvardd по поводу кризиса. Уже есть ощущение, как перед штормом :-)


Банальная кризисофобия.
Нервы расшатаны до предела. Запугали. Их надо за это привлекать к ответственности.
Постарайся не читать экономическую аналитику на русском и украинском. :?
Только меня. :oops:

Я почти не читаю экономическую аналитику на русском и украинском, так вот в качестве затравки, Америка 1857 год...больше не дам...

Запорожье повы 26,05-26,12
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:49

Привет из Днепра-3

К 10.45 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD. «Пока идет рост исключительно на энтузиазме и без поддержки наличного рынка может скоро прекратиться», - предположил наш консультант.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
07 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос вырос на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,35/31,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 мая спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 07 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос вырос на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,35/31,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 мая спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 07 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 07 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,07-08/26,12-14 UAH/USD
EUR 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 07 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,07/26,12 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:58

Вот ещё одна из причин раннего укрепления гривни в этом году:
Напомним, в апреле Украина увеличила импорт газа в три раза. Закупки голубого топлива по-прежнему осуществляются по реверсу из Польши, Венгрии и Словакии. Впрочем, в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-aktivno-zapolnyaet-hranilishcha-gaza-1136289.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Заодно это может быть причиной того, что минимумы курса мы уже, возможно, прошли - пора заполнять хранилища.
ЛАД
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