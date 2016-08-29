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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4925492649274928

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20

Привет из Днепра-4

К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.

Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.

Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:22

  edvardd написав:Я почти не читаю экономическую аналитику на русском и украинском, так вот в качестве затравки, Америка 1857 год...больше не дам...



На английском про кризис пишут исключительно антиглобалисты, разного рода левацко-радикальное отребье, финансовые махинаторы и пригожинские боты. А 95% населения Америки просто наслуждаются небывалым ростом благосостояния. Так зажиточно и жирно Америка еще не жила.
Прикольно читать в этом плане русских.
Рост 3% в США, 2% в Европе, 7% в Китае, 3,5% в целом по миру - это ужас, это последствия глобального кризиса, пробуксовывание экономики на месте и путь транзитом в следующий кризис. Готовьтесь.
И тут бац, хилый +1% в пида-рашке, получившийся за счет роста цен на энергоносители. И сразу "это окончательный выход из кризиса", "свидетельство устойчивого экономического роста", "российская экономика сильна как никогда" и т.п. В Кремле фейрверки и салют победы.
Запомните! Пугалками про мировой кризис и его последствия власти отвлекают ваше внимание от их ошибок, коррупции, импотенции и бездарности верхушки. Они вас убеждают, что плохо не только у вас. И виноваты в вашем тяжелом положении не они, а какие-то дяди сэмы.
Если ты веришь в кризис, значит тебе пороблено властью.
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Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:35

Ещё о газе:
Украинские предприятия в апреле 2018 года импортировали газ по средней цене $309,9 за тысячу куб. м.

Такие данные обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

В гривневом эквиваленте стоимость газа составила почти 8,1 тыс. грн.

Таким образом, апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.

https://biz.nv.ua/economics/importnyj-haz-dlja-ukrainy-rekordno-podorozhal-2468325.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:36

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

Около 11.03 безналичный «американец» прекратил рост и устремился вниз, подтверждая пророчество нашего консультанта: 26,27/26,29 UAH/USD. Без гривни рост доллара невозможен.

US


Все, нерезы скупились, дивиденды выведены. Из желающих купить НБУ и Нафтогаз остались? Или желающие есть, гривны нет?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:10

Привет из Днепра-5

К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.

Дата: 07 мая 2018 г. на 12.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,18 UAH/USD
€ – 31,30/31,63 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB

US
US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:27

  edvardd написав:
  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:А я бы послушал аргументы edvardd по поводу кризиса. Уже есть ощущение, как перед штормом :-)


Банальная кризисофобия.
Нервы расшатаны до предела. Запугали. Их надо за это привлекать к ответственности.
Постарайся не читать экономическую аналитику на русском и украинском. :?
Только меня. :oops:

Я почти не читаю экономическую аналитику на русском и украинском, так вот в качестве затравки, Америка 1857 год...больше не дам...

Запорожье повы 26,05-26,12

Они не понимают. что человек лёгким движением руки может сделать второй Чернобыль в запорожской области :D Кризис станет бесплатным приложением.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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