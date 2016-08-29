К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.
Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.
Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.
edvardd написав:Я почти не читаю экономическую аналитику на русском и украинском, так вот в качестве затравки, Америка 1857 год...больше не дам...
На английском про кризис пишут исключительно антиглобалисты, разного рода левацко-радикальное отребье, финансовые махинаторы и пригожинские боты. А 95% населения Америки просто наслуждаются небывалым ростом благосостояния. Так зажиточно и жирно Америка еще не жила. Прикольно читать в этом плане русских. Рост 3% в США, 2% в Европе, 7% в Китае, 3,5% в целом по миру - это ужас, это последствия глобального кризиса, пробуксовывание экономики на месте и путь транзитом в следующий кризис. Готовьтесь. И тут бац, хилый +1% в пида-рашке, получившийся за счет роста цен на энергоносители. И сразу "это окончательный выход из кризиса", "свидетельство устойчивого экономического роста", "российская экономика сильна как никогда" и т.п. В Кремле фейрверки и салют победы. Запомните! Пугалками про мировой кризис и его последствия власти отвлекают ваше внимание от их ошибок, коррупции, импотенции и бездарности верхушки. Они вас убеждают, что плохо не только у вас. И виноваты в вашем тяжелом положении не они, а какие-то дяди сэмы. Если ты веришь в кризис, значит тебе пороблено властью.
К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.