Додано: Пон 07 тра, 2018 10:22

edvardd написав: Я почти не читаю экономическую аналитику на русском и украинском, так вот в качестве затравки, Америка 1857 год...больше не дам...



Я почти не читаю экономическую аналитику на русском и украинском, так вот в качестве затравки, Америка 1857 год...больше не дам...

На английском про кризис пишут исключительно антиглобалисты, разного рода левацко-радикальное отребье, финансовые махинаторы и пригожинские боты. А 95% населения Америки просто наслуждаются небывалым ростом благосостояния. Так зажиточно и жирно Америка еще не жила.Прикольно читать в этом плане русских.Рост 3% в США, 2% в Европе, 7% в Китае, 3,5% в целом по миру - это ужас, это последствия глобального кризиса, пробуксовывание экономики на месте и путь транзитом в следующий кризис. Готовьтесь.И тут бац, хилый +1% в пида-рашке, получившийся за счет роста цен на энергоносители. И сразу "это окончательный выход из кризиса", "свидетельство устойчивого экономического роста", "российская экономика сильна как никогда" и т.п. В Кремле фейрверки и салют победы.Запомните! Пугалками про мировой кризис и его последствия власти отвлекают ваше внимание от их ошибок, коррупции, импотенции и бездарности верхушки. Они вас убеждают, что плохо не только у вас. И виноваты в вашем тяжелом положении не они, а какие-то дяди сэмы.Если ты веришь в кризис, значит тебе пороблено властью.