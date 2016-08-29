Додано: Пон 07 тра, 2018 12:42

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,310/26,345 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 389,1 млн. грн. к отметке 40 488,9млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.



Причина сжатия гривневого ресурса прежняя – в субботу НБУ разместил свои депосертификаты на сумму 20 073 млн. грн., причем все они были «короткими», overnight. Расчеты за них должны состояться 07-го, внося свою лепту в тренд гривневой ликвидности.



Рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,30/26,34 UAH/USD.



К 10.45 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD. «Пока идет рост исключительно на энтузиазме и без поддержки наличного рынка может скоро прекратиться», - предположил наш консультант.



Около 11.03 безналичный «американец» прекратил рост и устремился вниз, подтверждая пророчество нашего консультанта: 26,27/26,29 UAH/USD. Без гривни рост доллара невозможен.



К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.



Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.



Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.



К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.



По состоянию на 12.45 котировки доллара на межбанке сделали полшага вниз - 26,255/26,275 UAH/USD. Возможно, удерживавший доселе курс «американца» от дальнейшей просадки НБУ пошел в столовую занимать очередь перед обеденным перерывом.



Наконец, около 13.13 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,255/26,275 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 мая с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1955, просев до $1,1945 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1940 на открытии торгов в Европе.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,04/26,14 UAH/USD, евро – 31,30/31,630 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, евро (опт) 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,00/31,43 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,03/26,16 UAH/USD; Запорожье – 26,07/26,12 UAH/USD; евро – 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 RUB/USD.



Национальный банк Украины своими двумя действиями обеспечил понедельничную смену тренда на рынке «зеленого» безнала с «бычьего» на «медвежий», постаравшись при этом пополнить свои резервы, анонимной выкупая с межбанка доллар по технологии Matching.



Во-первых, несмотря на рабочую субботу, Институтская отменила торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты в этот день на фоне невосполнения этих потерь из-за выходных дней в странах Запада.



Во-вторых, дополнительно регулятор в два приема (в пятницу и в субботу) изъял с рынка изрядную порцию гривневой ликвидности, лиши спекулянтов , намеревавшихся было пролонгировать «бычий» тренд рынка безналичного доллара, гривневого «топлива».



В целом, представляется, регулятор своими действиями пытается «загнать» курс безналичного доллара в достаточно узкие рамки, с одной стороны ограничивая гривневый ресурс, с другой, удерживая курс «американца» от чрезмерного падения выкупами доллара с рынка по технологии Matching. Попутно НБУ решает стратегическую задачу перманентного пополнения своих резервов, необходимого в условиях туманных пока перспектив возобновления «отношений» с МВФ и грядущих астрономических выплат в рамках обслуживания внешнего долга.



Наличный рынок предпочел свой маршрут, обозначив сдержанное подорожание в паре доллар-гривня, которое, представляется, в большей степени вызвано проблемами с клиентским «приносом», заставившими дилеров-2неформалов» приподнимать более значимые биды, вослед за которыми растут и офера.



На ближайших торгах валютного межбанка очень вероятно вхождение рынка «зеленого» безнала в боковик и установления относительной стабильности из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа, характерного для вторника.

10 мая существует возможность у нашего регулятора снова пополнить свои «закрома» на фоне попытки коррекции «американца» на межбанке в условиях отложенного за 09 мая предложения, оказавшего психологическое давление на курс доллара и ставшее реальностью 11-го.



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