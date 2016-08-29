Порівняно стійкі Росія Чехія Бразилія Колумбія Філіппіни
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:07
Найбільш вразливими до зростання облікової ставки феду вашингтонський інститут бачить Аргентину Туреччину Україну Китай (сюрприз ) та південну Африку
Порівняно стійкі Росія Чехія Бразилія Колумбія Філіппіни
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:43
Украина стала закупать газ по рекордно высоким ценам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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