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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4927492849294930

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:07

Найбільш вразливими до зростання облікової ставки феду вашингтонський інститут бачить Аргентину Туреччину Україну Китай (сюрприз ) та південну Африку
Порівняно стійкі Росія Чехія Бразилія Колумбія Філіппіни
---
https://www.ft.com/content/e1a76e3e-4f8 ... 318e776bab
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:43

Украина стала закупать газ по рекордно высоким ценам
https://mhub.top/2018/05/07/ukraina-sta ... n_get_more
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6989
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4927492849294930
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