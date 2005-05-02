Порівняно стійкі Росія Чехія Бразилія Колумбія Філіппіни
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:07
Найбільш вразливими до зростання облікової ставки феду вашингтонський інститут бачить Аргентину Туреччину Україну Китай (сюрприз ) та південну Африку
Порівняно стійкі Росія Чехія Бразилія Колумбія Філіппіни
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:43
Украина стала закупать газ по рекордно высоким ценам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:32
Як би там не було - зара газ має бути дешевше,аніж буде найближчою зимою.Та й курс зараз найнижчий по року.
А з червня газ для населення може подорожчати,якщо Гройсман не домовиться з МВФ про непідвищення.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 11,40 коп., на торгах понедельника укрепился на 1,53 коп., оказавшись на уровне 26,2902 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 мая с уровней предыдущего закрытия 26,210/26,245 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.13 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,30/26,34, а спустя 30 минут, сохранив темп роста, доллар повысился к 26,32/26,35 UAH/USD.
С 11.00 рынок доллара на межбанке сменил тренд, инициировав снижение, оказавшись на уровне 26,27/26,29 UAH/USD, который не покидал по сути до полудня, продемонстрировав около 12.00 очевидное замедление коррекции и консолидировавшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Очевидцы уверяют, что заморозка цен «американца» на этой цифре 12.45 Киева – следствие выхода на рынок НБУ, анонимно скупавшего СКВ с платформы Matching.
Очевидно в указанный час регулятор ушел на обед, поскольку цена СКВ возобновила снижение, упав до 26,255/26,275 UAH/USD. На этой цифре межбанк и его участники ушли на обеденный перерыв около 13.13, а цена доллара оставалась действующей до 13.40, пролонгировав с этого часа снижение до 26,250/26,275, а спустя 1,5 часа, с 15.20 Киева единичными продажами «американец» поэтапно уронили к 26,23/26,26 UAH/USD в течение часа.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,23/26,26 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 07 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2902 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции.
Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности.
Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.
Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.
В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 мая повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.
Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.
В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор довольно активно принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.
Дата: 07 мая 2018 г. 17.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра – 26,08/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,15 UAH/USD)
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,60 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,50 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий, ограничившись расширением спреда «за счет» роста оферов.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам понедельника обороты, заслужив от дилеров опта «четверку», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
Дата: 07 мая 2018 г. на 17.25
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,08-09/26,12-15 UAH/USD (с утра 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, к полудню 26,07/26,13-15 UAH/USD)
€ 31,35-40/31,55-60 UAH/EUR (с утра 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR, к полудню 31,35-40/31,65 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, по сути, не прибегая к ценовым ревизиям.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.
После обеда, на киевском рынке действующие цены по сути не изменились. Для ревизии, собственно, не имелось причин в силу сбалансированной, хотя и очень вялой торговли.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от регресса - заслужив «тройку», обороты ухудшили показатели субботы.
Дата: 07 мая 2018 г.
17.27 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,07/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,12 UAH/USDD)
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,60 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,416 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали падение торговой активности.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.
После обеда, на рынке Запорожья торговля стала более сбалансированной, хотя и менее ликвидной.
По итогам понедельника на местном рынке сложилось некоторое преобладание клиентского предложения СКВ, и этот «перекос» в комплекте с полуденной паузой, привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», они ухудшили показатели субботы.
Дата: 07 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,08/26,16 UAH/USD (с утра - 26,04/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,18 UAH/USD)
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,63 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,63 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)
US
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:16
Результаты интервенций
Как видим, НБУ не стал придерживаться своего намерения выкупать по 10 млн. в день. Это дает возможность окончательно убедиться в том, что НБУ озвучивал общие планы по выкупу, разделив их на длительность некое периода. Он явно не намерен будоражить рынок, выкупая равными порциями во что бы то ни стало.
Можем начинать переставать бояться
И чтобы 2 раза не бегать. Насколько я понимаю технологию хождения и продажи валюты, все доллары, которые должны были зайти сегодня, зашли в субботу. Если это так, обязательной продажи завтра быть не должно. Интересно, восполнят ли объем добровольные продажи, приуроченные к этому событию?
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:22
По курсу Вы правы. А по цене - хто зна. Если вдруг нефть упадёт (а сейчас брент уже почти 76), то и газ может снизиться.
Не домовиться. Сегодня давал цитату со ссылкой. Если мы закупаем (при нынешнем курсе) по 8100 грн., то ... сами понимаете.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:23
С каких это пор я стал "они"?
Почитай внимательно. Я веду речь о глобальном финансовом и экономическом кризисе. Которого я в упор не вижу на своем радаре.
О локальных кризисах я не говорил ни слова.
Локальный кризис может случиться в любой стране и в любое время. Но его последствия будут ощутимы только в этой одной стране (максимум - в регионе), но не скажутся на глобальной эконономике и глобальных финансах.
Сейчас только две страны способные самостоятельно вызвать глобальный кризис - США и Китай.
Кстати, они могут вызвать такой кризис исключительно отказавшись потреблять товары, производимые во всем мире. Китай как фабрика, нуждающаяся в сырье, а США как конечный потребитель такого мирового готового продукта. Поэтому, потребление товаров американцами и сырья для изготовления Китаем есть высшее экономическое благо для всего остального мира!
Кризис в любой другой стране будет явлением локальным и не будет иметь глобальных последствий.
И типун тебе на язык про Запорожскую АЭС. Чешутся руки, хотите рукотворный кризис - можно просто забить у себя дома канализацию.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:27
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:28
По первому абзацу. После этого я как раз начинаю, ну, не то, чтоб бояться, но опасаться.
Для того, чтобы выкупить нужную сумму, мне кажется придётся устраивать волны - задрать курс, потом начать снижать, чтобы создать лёгкую панику (типа, завтра будет дешевле), и потом по новому кругу.
По второму абзацу согласен, завтра увидим.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:33
Re: Валютный рынок в контексте
Все дело в разнице во времени. Через США деньги проходят в пятницу, когда у нас уже ночь. С началом первого опердня после этого, банки принимают сообщения о переводах. Обычно это происходит в понедельник, но в этот раз должны были принять в субботу.
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