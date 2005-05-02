Додано: Пон 07 тра, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 11,40 коп., на торгах понедельника укрепился на 1,53 коп., оказавшись на уровне 26,2902 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 мая с уровней предыдущего закрытия 26,210/26,245 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.13 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,30/26,34, а спустя 30 минут, сохранив темп роста, доллар повысился к 26,32/26,35 UAH/USD.



С 11.00 рынок доллара на межбанке сменил тренд, инициировав снижение, оказавшись на уровне 26,27/26,29 UAH/USD, который не покидал по сути до полудня, продемонстрировав около 12.00 очевидное замедление коррекции и консолидировавшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Очевидцы уверяют, что заморозка цен «американца» на этой цифре 12.45 Киева – следствие выхода на рынок НБУ, анонимно скупавшего СКВ с платформы Matching.



Очевидно в указанный час регулятор ушел на обед, поскольку цена СКВ возобновила снижение, упав до 26,255/26,275 UAH/USD. На этой цифре межбанк и его участники ушли на обеденный перерыв около 13.13, а цена доллара оставалась действующей до 13.40, пролонгировав с этого часа снижение до 26,250/26,275, а спустя 1,5 часа, с 15.20 Киева единичными продажами «американец» поэтапно уронили к 26,23/26,26 UAH/USD в течение часа.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,23/26,26 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 07 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2902 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции.

Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности.

Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.



Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 мая повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.



Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.



В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор довольно активно принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.



Дата: 07 мая 2018 г. 17.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра – 26,08/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,15 UAH/USD)

€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,60 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,50 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий, ограничившись расширением спреда «за счет» роста оферов.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам понедельника обороты, заслужив от дилеров опта «четверку», констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.





Дата: 07 мая 2018 г. на 17.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,08-09/26,12-15 UAH/USD (с утра 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, к полудню 26,07/26,13-15 UAH/USD)

€ 31,35-40/31,55-60 UAH/EUR (с утра 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR, к полудню 31,35-40/31,65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, по сути, не прибегая к ценовым ревизиям.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.



После обеда, на киевском рынке действующие цены по сути не изменились. Для ревизии, собственно, не имелось причин в силу сбалансированной, хотя и очень вялой торговли.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от регресса - заслужив «тройку», обороты ухудшили показатели субботы.



Дата: 07 мая 2018 г.



17.27 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,07/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,12 UAH/USDD)

€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,60 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,416 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали падение торговой активности.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.



После обеда, на рынке Запорожья торговля стала более сбалансированной, хотя и менее ликвидной.



По итогам понедельника на местном рынке сложилось некоторое преобладание клиентского предложения СКВ, и этот «перекос» в комплекте с полуденной паузой, привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», они ухудшили показатели субботы.



Дата: 07 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,08/26,16 UAH/USD (с утра - 26,04/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,18 UAH/USD)

€ – 31,30/31,55 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,63 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,63 UAH/EUR)

RUB 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)



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