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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:36
ЛАД написав:
По первому абзацу. После этого я как раз начинаю, ну, не то, чтоб бояться, но опасаться.
Для того, чтобы выкупить нужную сумму, мне кажется придётся устраивать волны
Я спокоен, потому что эти планы очень похожи на бюджетный курс. Не угадают - так и будет.
Впрочем хорошие качели тоже не помешают. Мы опять начинаем привыкать к стабильности, что чревато.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:42
Libo
Есть такой мужик Нассим Талеб, так вот он писал про чёрных лебедей, например есть Дойче банк, самый худший банк европы, который держит 75 триллионов производных(это 20 германий), акции которого торгуются ниже плинтуса, который недавно ошибочно перечислил на биржу 28 миллиардов евро...так вот если он упадёт, то больше ничего и не надо...для примера...
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:59
С одной мышки 2 шкурки: и закрома пополнить с рукотворного разворота тренда на МБ, и сжиманием гривневого ресурса немного повлиять на инфляцию.
Сибарит написав: ЛАД написав:
По первому абзацу. После этого я как раз начинаю, ну, не то, чтоб бояться, но опасаться.
Для того, чтобы выкупить нужную сумму, мне кажется придётся устраивать волны
Я спокоен, потому что эти планы очень похожи на бюджетный курс. Не угадают - так и будет.
Впрочем хорошие качели тоже не помешают. Мы опять начинаем привыкать к стабильности, что чревато.
Интересно отметить, что экзерсисы Папы с гривней прошли незамеченными по сути на рынке "ночной" гривни.
Стабильность, конечно, расхолаживает, но, думаю, сейчас очевидно стремление НБУ загнать пару доллар-гривня в некий коридорчик, верхняя стенка которого контролируется состоянием гривневой ликвидности, а нижняя - активностью папиного долларового пылесоса.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:59
Libo
На английском про кризис пишут исключительно антиглобалисты, разного рода левацко-радикальное отребье, финансовые махинаторы и пригожинские боты. А 95% населения Америки просто наслуждаются небывалым ростом благосостояния. Так зажиточно и жирно Америка еще не жила.
- LOL!!! Ефрейтор, хватит врать-то. Расскажи лучше про свою клынтон (за которую ты тут топил) с обамой - вот они и были глобалисты и левацко-радикальное отребье. Напомни, где/кто они сейчас?
Трамп - антиглобалист, который избрался под лозунгом Make America Great Again, как раз потому что в США жить стало хуже...
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:03
somilitark написав: ЛАД написав:
Заодно это может быть причиной того, что минимумы курса мы уже, возможно, прошли - пора заполнять хранилища.
Чудесное открытие,интересно,а в прошлом году или поза или три года назад закачивали газ в январе-апреле,а поздней весной и летом курили бамбук?
Вы вообще посты читаете полностью или выбираете отдельные фразы?
Там было:
в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года.
Имел ввиду, что придётся восполнять недозакупленное. Или Вы считаете, что в 2,2 раза уменьшили благодаря росту энергоэффективности и крайне тёплой зиме?
По курсу,он грабительский,есть куча резервов для снижения,например офшоры перекрыть,отказаться от возмещения НДС всем,перекроить бюджет на предмет господдержек косюка и прочих бюджетных "сисек"(с) и выплат "переселенцам".
Довести ставки привлечения по депозитам в госбанках до уровня евробондов,а потом за них приобретать ВОВГЗ правительства,тем самым МВФ послать куда подальше и заменить внешний долг на внутренний???
Рецепты супер!
Оффшоры перекрыть пока не очень удаётся даже в более цивилизованных странах.
Отказаться от возмещения НДС - это как? Изменить закон? Ухудшить конкурентоспособность нашего экспорта, фактически резко увеличив налоги на экспортёров? Блестяще!
Отменить выплаты переселенцам? И этим либо опустить их в нищету, либо заставить вернуться "домой" в ЛДНР? Мне интересно, как бы Вы заговорили, если бы пришлось уехать из Бердичева, бросив квартиру, мебель, оставшись без работы.
"Заменить внешний долг на внутренний" - имеете ввиду, что внутренний можно будет не возвращать, в очередной раз "кинув" людей?
В общем, один рецепт лучше другого!
Даже первоклассник знает,что надо реформировать суды и защиту частной собственности возвести в ранг святой обязанности для всех,но этого не делают,а суды напоминают цирк шапито с грустными клоунами.
Надо, согласен.
Только не понял связи с курсом.
Скажите,а что за дно по курсу,которое уже не вернётся и улетело как волшебник на голубом вертолёте? На какой отметке это дно? Вот например 13.03 я кое что оплачивал,считали по 26.05,Одессит 2007 советовал 2-го апреля покупать по 26.03-26.05-это был локальный минимум в Одессе,а что сейчас,намного больше?Стоит нервничать? Я уверен,что будет ещё значительно МЕНЬШЕ!
Минимумы курса были 15.03 и 12.04 25,916 и 25,926, соответственно. Без падения МБ наличка сильно не упадёт. Сейчас не намного больше, но, тем не менее, больше. Вы уверены, что "будет ещё значительно МЕНЬШЕ!", - рад за Вас. Но ещё несколько дней назад Вы писали обратное.
Надеюсь нерезы узбагоились и можем опять спускаться на мБ к 26,будет ещё значительно МЕНЬШЕ!, хватит будоражить народ, на носу финал ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ в столице,а они тут спешат в не ту дверь!)))
Финал это хорошо, но я Вас недавно просил - немного меньше эмоций и больше хладнокровия и, согласен, "хватит будоражить народ".
Но Вы как раз этим и занимаетесь.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:07
Зачем же пространно цитировать "будоражащего народ" повторно? Поднимая риски хаоса и проч.?
ЛАД написав: somilitark написав: ЛАД написав:
Заодно это может быть причиной того, что минимумы курса мы уже, возможно, прошли - пора заполнять хранилища.
Чудесное открытие,интересно,а в прошлом году или поза или три года назад закачивали газ в январе-апреле,а поздней весной и летом курили бамбук?
Вы вообще посты читаете полностью или выбираете отдельные фразы?
Там было:
в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года.
Имел ввиду, что придётся восполнять недозакупленное. Или Вы считаете, что в 2,2 раза уменьшили благодаря росту энергоэффективности и крайне тёплой зиме?
По курсу,он грабительский,есть куча резервов для снижения,например офшоры перекрыть,отказаться от возмещения НДС всем,перекроить бюджет на предмет господдержек косюка и прочих бюджетных "сисек"(с) и выплат "переселенцам".
Довести ставки привлечения по депозитам в госбанках до уровня евробондов,а потом за них приобретать ВОВГЗ правительства,тем самым МВФ послать куда подальше и заменить внешний долг на внутренний???
Рецепты супер!
Оффшоры перекрыть пока не очень удаётся даже в более цивилизованных странах.
Отказаться от возмещения НДС - это как? Изменить закон? Ухудшить конкурентоспособность нашего экспорта, фактически резко увеличив налоги на экспортёров? Блестяще!
Отменить выплаты переселенцам? И этим либо опустить их в нищету, либо заставить вернуться "домой" в ЛДНР? Мне интересно, как бы Вы заговорили, если бы пришлось уехать из Бердичева, бросив квартиру, мебель, оставшись без работы.
"Заменить внешний долг на внутренний" - имеете ввиду, что внутренний можно будет не возвращать, в очередной раз "кинув" людей?
В общем, один рецепт лучше другого!
Даже первоклассник знает,что надо реформировать суды и защиту частной собственности возвести в ранг святой обязанности для всех,но этого не делают,а суды напоминают цирк шапито с грустными клоунами.
Надо, согласен.
Только не понял связи с курсом.
Скажите,а что за дно по курсу,которое уже не вернётся и улетело как волшебник на голубом вертолёте? На какой отметке это дно? Вот например 13.03 я кое что оплачивал,считали по 26.05,Одессит 2007 советовал 2-го апреля покупать по 26.03-26.05-это был локальный минимум в Одессе,а что сейчас,намного больше?Стоит нервничать? Я уверен,что будет ещё значительно МЕНЬШЕ!
Минимумы курса были 15.03 и 12.04 25,916 и 25,926, соответственно. Без падения МБ наличка сильно не упадёт. Сейчас не намного больше, но, тем не менее, больше. Вы уверены, что "будет ещё значительно МЕНЬШЕ!", - рад за Вас. Но ещё несколько дней назад Вы писали обратное.
Надеюсь нерезы узбагоились и можем опять спускаться на мБ к 26,будет ещё значительно МЕНЬШЕ!, хватит будоражить народ, на носу финал ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ в столице,а они тут спешат в не ту дверь!)))
Финал это хорошо, но я Вас недавно просил - немного меньше эмоций и больше хладнокровия и, согласен, "хватит будоражить народ".
Но Вы как раз этим и занимаетесь.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:08
Сибарит написав: ЛАД написав:
По первому абзацу. После этого я как раз начинаю, ну, не то, чтоб бояться, но опасаться.
Для того, чтобы выкупить нужную сумму, мне кажется придётся устраивать волны
Я спокоен, потому что эти планы очень похожи на бюджетный курс. Не угадают - так и будет.
Простите, не очень понял. Если можно, растолкуйте.
Впрочем хорошие качели тоже не помешают. Мы опять начинаем привыкать к стабильности, что чревато.
Возможно, Вы правы. Вопрос в размерах волн. И не знаю, есть ли сегодня инструменты хеджирования курсовых рисков. А без них работать сложно.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:13
дядя Caша написав:
..............Зачем же пространно цитировать "будоражащего народ" повторно? Поднимая риски хаоса и проч.?
US
Хотел объяснить, что Нет таких "простых" рецептов, чтобы люди не думали, завтра выберут Юлю, Васю, Петю или даже заставят какие-то мелочи сделать нынешних и сразу всё станет в порядке и курс "павосемь".
Не надо?
Будем пропагандировать чепуху? (простите, ещё более мягкого слова не подобрал).
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:42
ЛАД написав: Сибарит написав:
Я спокоен, потому что эти планы очень похожи на бюджетный курс. Не угадают - так и будет.
Простите, не очень понял. Если можно, растолкуйте.
Каждый год, формируя бюджет, принимают некий отфонарный курс, по которому пересчитывают валютные поступления и траты. И каждый год все начинают ждать именно этот курс, пытаясь на его основе строить какие-то расчеты и ожидания. Реальность оказывается далека от прогнозов.
Задекларированное намерение выкупать по 10 млн. в день с не очень явным указанием на то, что это в среднем, выглядит примерно также. Планы есть, но далеко не факт, что это главные цели. Зачем это было озвучено именно в такой формулировке, я и гадать не возьмусь. Я даже не знаю, такой ли эффект от выданной информации получили, какой хотели?
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