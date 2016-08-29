Додано: Пон 07 тра, 2018 17:03

somilitark написав: ЛАД написав: Заодно это может быть причиной того, что минимумы курса мы уже, возможно, прошли - пора заполнять хранилища. Заодно это может быть причиной того, что минимумы курса мы уже, возможно, прошли - пора заполнять хранилища.



Чудесное открытие,интересно,а в прошлом году или поза или три года назад закачивали газ в январе-апреле,а поздней весной и летом курили бамбук? Чудесное открытие,интересно,а в прошлом году или поза или три года назад закачивали газ в январе-апреле,а поздней весной и летом курили бамбук?

в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

По курсу,он грабительский,есть куча резервов для снижения,например офшоры перекрыть,отказаться от возмещения НДС всем,перекроить бюджет на предмет господдержек косюка и прочих бюджетных "сисек"(с) и выплат "переселенцам".

Довести ставки привлечения по депозитам в госбанках до уровня евробондов,а потом за них приобретать ВОВГЗ правительства,тем самым МВФ послать куда подальше и заменить внешний долг на внутренний???

Даже первоклассник знает,что надо реформировать суды и защиту частной собственности возвести в ранг святой обязанности для всех,но этого не делают,а суды напоминают цирк шапито с грустными клоунами.

Скажите,а что за дно по курсу,которое уже не вернётся и улетело как волшебник на голубом вертолёте? На какой отметке это дно? Вот например 13.03 я кое что оплачивал,считали по 26.05,Одессит 2007 советовал 2-го апреля покупать по 26.03-26.05-это был локальный минимум в Одессе,а что сейчас,намного больше?Стоит нервничать? Я уверен,что будет ещё значительно МЕНЬШЕ!

Надеюсь нерезы узбагоились и можем опять спускаться на мБ к 26,будет ещё значительно МЕНЬШЕ!, хватит будоражить народ, на носу финал ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ в столице,а они тут спешат в не ту дверь!)))

Вы вообще посты читаете полностью или выбираете отдельные фразы?Там было:Имел ввиду, что придётся восполнять недозакупленное. Или Вы считаете, что в 2,2 раза уменьшили благодаря росту энергоэффективности и крайне тёплой зиме?Рецепты супер!Оффшоры перекрыть пока не очень удаётся даже в более цивилизованных странах.Отказаться от возмещения НДС - это как? Изменить закон? Ухудшить конкурентоспособность нашего экспорта, фактически резко увеличив налоги на экспортёров? Блестяще!Отменить выплаты переселенцам? И этим либо опустить их в нищету, либо заставить вернуться "домой" в ЛДНР? Мне интересно, как бы Вы заговорили, если бы пришлось уехать из Бердичева, бросив квартиру, мебель, оставшись без работы."Заменить внешний долг на внутренний" - имеете ввиду, что внутренний можно будет не возвращать, в очередной раз "кинув" людей?В общем, один рецепт лучше другого!Надо, согласен.Только не понял связи с курсом.Минимумы курса были 15.03 и 12.04 25,916 и 25,926, соответственно. Без падения МБ наличка сильно не упадёт. Сейчас не намного больше, но, тем не менее, больше. Вы уверены, что "будет ещё значительно МЕНЬШЕ!", - рад за Вас. Но ещё несколько дней назад Вы писали обратное.Финал это хорошо, но я Вас недавно просил - немного меньше эмоций и больше хладнокровия и, согласен, "хватит будоражить народ".Но Вы как раз этим и занимаетесь.