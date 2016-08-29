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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4930493149324933>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:42

Возвращаясь к валюте -
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 мая 2018 года составил 5,546 млрд грн, что на 33% ниже показателя на 1 апреля.
Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 мая 2017 года остаток средств на едином счете сократился в 5,6 раза, по сравнению с показателем на начало текущего года – вырос на 9%.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10102508-ostatok-sredstv-na-edinom-schete-goskaznacheystva-sokratilsya-na-tret.html

И о наличном евро. Отмечен заметный дефицит.
При форексе 1,1920 поменял долл. :arrow: евро по 1,206; по словам менялы он сам сегодня покупал евро по 1,204 (дешевле не смог найти).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:47

  ЛАД написав:Возвращаясь к валюте -
Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 мая 2017 года остаток средств на едином счете сократился в 5,6 раза, по сравнению с показателем на начало текущего года – вырос на 9%.

Если так пойдет и дальше, есть надежда, что в конце года мы не увидим срочного, хаотичного и бестолкового освоения остатков бюджета, которое стало скверной традицией.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:47

Сибарит
Спасибо, теперь понятно.
Я, честно говоря, как-то равнодушнее что ли отнесся к этому заявлению НБУ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:13

Украина в январе-апреле 2018 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с январем-апрелем 2017 года на 30% - до 1,004 млрд долл., сообщает Государственная фискальная служба.
Согласно статистике, за отчетный период было импортировано 7,4 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Канада. Импорт угля из России в денежном выражении в январе-апреле 2018 года достиг 643,6 млн долл. (64%), из США – 288,4 млн долл. (28,7%). Из Канады Украина импортировала угля на сумму 48,4 млн долл. (4,8%).

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/energetics/10107977-ukraina-stala-pokupat-bolshe-uglya-za-granicey-64-importirovala-iz-rossii.html
Донбасс блокировали ради этого?
Это я не к поиску "зрады", а к тому, что прежде, чем кричать лозунги, надо хоть немного думать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 тра, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:15

  ЛАД написав:
  tea написав:Як би там не було - зара газ має бути дешевше,аніж буде найближчою зимою.Та й курс зараз найнижчий по року.

По курсу Вы правы. А по цене - хто зна. Если вдруг нефть упадёт (а сейчас брент уже почти 76), то и газ может снизиться.
А з червня газ для населення може подорожчати,якщо Гройсман не домовиться з МВФ про непідвищення.

Не домовиться. :( Сегодня давал цитату со ссылкой. Если мы закупаем (при нынешнем курсе) по 8100 грн., то ... сами понимаете.

1.Зара все залежить - чи введе Трамп санкції проти Ірану.Меркель і Макрон їздили до нього і вмовляли,щоб не вводив.Поки що Трамп непохитний.Якщо введе,то нафта подорожчає.
2.Можливо й не домовиться.Тоді як варіант - послати МВФ подалі і залишити ціну на газ,бо через рік вибори.Максимум що ми від цього втратимо - один транш від МВФ,без якого за великим рахунком можна обійтись.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:17

  edvardd написав:Libo
Есть такой мужик Нассим Талеб, так вот он писал про чёрных лебедей, например есть Дойче банк, самый худший банк европы, который держит 75 триллионов производных(это 20 германий), акции которого торгуются ниже плинтуса, который недавно ошибочно перечислил на биржу 28 миллиардов евро...так вот если он упадёт, то больше ничего и не надо...для примера...


Ну здрасьте!
Что это за сумма 75 триллионов?
Банков с такими активами и в помине нет. Самые крупные с активами два с небольшим триллиона максимум.
А это общая сумма контрактов, обеспеченных деривативами, которые находятся на балансе Дойче банка и к которой банк не имеет никакого отношения.
На балансе банка учитывается только стоимость самих деривативов, а именно $41 млрд. Для крупного западного банка єто совсем незначительная сумма.

"The risks in our derivatives book are massively overestimated," Lewis told the paper cited by Reuters. He said 46 trillion euros in derivatives exposure at Deutsche appeared large but reflected only the notional value of the contracts, while the bank's net exposure to derivatives was far lower, at around €41 billion.


Во-вторых, перестаньте слушать пугалки с Дойче банком. Он даже не входит в число крупнейших. Фрау с ним сама одной левой справится.

Крупнейшие банки мира по активам:

1. Industrial & Commercial Bank of China

2. China Construction Bank Corp.

3. Agricultural Bank of China

4. Bank of China

5. HSBC Holdings (HSBC)

6. JPMorgan Chase & Co. (JPM)

7. BNP Paribas

8. Mitsubishi UFJ Financial Group

9. Bank of America (BAC)

10. Credit Agricole Group



Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:18

  Сибарит написав:Если так пойдет и дальше, есть надежда, что в конце года мы не увидим срочного, хаотичного и бестолкового освоения остатков бюджета, которое стало скверной традицией.

Побачимо - можете не сумніватись.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:24

  Сибарит написав:Задекларированное намерение выкупать по 10 млн. в день с не очень явным указанием на то, что это в среднем, выглядит примерно также. Планы есть, но далеко не факт, что это главные цели. Зачем это было озвучено именно в такой формулировке, я и гадать не возьмусь. Я даже не знаю, такой ли эффект от выданной информации получили, какой хотели?

В 2017 році курс бюджету був 27.20,дно на рівні 25.50.
В 2018 році курс бюджету 29.30,і якщо готівкове дно буде на рівні 25.9Х,то,погодьтесь,це дуже прийнятні курси у порівнянні до курса бюджету.
А те,що НБУ оголосив,що купуватиме по 10 млн.в день у 2 кварталі - не шукайте тут ефекту від інформації.Вони оголосили про свої наміри - от і все.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:26

  tea написав:[
.......
2.Можливо й не домовиться.Тоді як варіант - послати МВФ подалі і залишити ціну на газ,бо через рік вибори.Максимум що ми від цього втратимо - один транш від МВФ,без якого за великим рахунком можна обійтись.

Обойтись можно, но может быть больно.
Кроме того, разные цены в стране для предприятий и физлиц, действительно, плохо - тут и коррупция, и потери бюджета.

Сибарит
Если так пойдет и дальше, есть надежда, что в конце года мы не увидим срочного, хаотичного и бестолкового освоения остатков бюджета, которое стало скверной традицией.

Возможно, и так.
Но мне кажется, что это явление временное, сегодняшнее. Из области всё того же зажима гривни, о кот. пишет ДС.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 тра, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:29

Чем больше гривны зажимают сейчас - тем больше будет "лавина осваивания" позже
Всё IMHO
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