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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4930493149324933

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:31

ЛАД
Манипулятор вы наверное по недоразумению)))

Где у меня отменить выплаты переселенцам? У меня есть разобраться с "мёртвыми душами",плюс распил бюджета хотя бы подрезать!
Вы наверное не в Украине живёте,раз не знаете,что на сою и рапс НДС отменят без шума и пыли,плюс чивокуни отменили возврат НДС на пшеничку и никто и не пискнул в своё время.

Закончили отопительный сезон прошлого года с остатками 8.2 ярда,а сколько сейчас?
В этом на сколько было меньше газа в хранилищах? Сколько это в деньгах?Поинтересуйтесь для саморазвития,дабы не давать заднюю когда вас подловили на откровенном ляпе.

По дну,а что вы отовариваетесь на МБ,дно по наличке на какой отметке было?
Я вам скажу,раз вы не можете ответить,можно было купить по 95,уверен,что в этом году будет ещё дешевле,когда это случится я припомню этот твит.
По ставкам депозитов вы скыглылы,что если было бы хотя бы 7% занёс в Приват "приличную сумму",вот и имелось ввиду,что не мешало бы приравнять к ставкам евробондов внутренние ставки для крестьян,тем самым можно было бы "не прислушиваться к МВФ и послать их лесополосой))"


Ну и вишенка на торт,вы не знаете для чего работа судов и защита частной собственности? Вот это перл на валютной ветке,даже доллярчик наверняка ответит на этот вопрос :lol:

Для инвестиций,для роста ВВП,для наращивания экспорта и импортозамещения,надо продолжать или погуглите сами,и действительно,причём тут курс? :mrgreen:

По курсу на сегодня,обменки в Лавине: у входа приём 25.85,продажа 15,в глубине открылось много новых будок,с приёмами 70 и 75,продажа везде по 15.
Как только МБ немного вниз,сразу на наличке жёсткий перекос в сторону продажи,не растёт олени разочаровываются и уходят в спячку?)))
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 07 тра, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:31

Трохи не по темі для тих,хто вірить в знаки.
Сьогодні,під час інавгурації ВВХ прапор Росії так і не змогли підняти.Два вояки возились-возились,але не змогли.Може це символ кінця Росії або ВВХ?
https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 3dc87d.jpg
Нагадаю про знайомі нам знаки - під час інавгурації Яника перед ним зачинились двері,а під час правління на голову впав поховальний вінок.Чим все це закінчилось - всі ми пам"ятаємо.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:34

  Вкладчик1234 написав:Чем больше гривны зажимают сейчас - тем больше будет "лавина осваивания" позже


Можно подробнее про зажимание?
Что именно у вас лично зажали?
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:44

  Libo написав:
  edvardd написав:Libo
Есть такой мужик Нассим Талеб, так вот он писал про чёрных лебедей, например есть Дойче банк, самый худший банк европы, который держит 75 триллионов производных(это 20 германий), акции которого торгуются ниже плинтуса, который недавно ошибочно перечислил на биржу 28 миллиардов евро...так вот если он упадёт, то больше ничего и не надо...для примера...


Ну здрасьте!
Что это за сумма 75 триллионов?
Банков с такими активами и в помине нет. Самые крупные с активами два с небольшим триллиона максимум.
А это общая сумма контрактов, обеспеченных деривативами, которые находятся на балансе Дойче банка и к которой банк не имеет никакого отношения.
На балансе банка учитывается только стоимость самих деривативов, а именно $41 млрд. Для крупного западного банка єто совсем незначительная сумма.

"The risks in our derivatives book are massively overestimated," Lewis told the paper cited by Reuters. He said 46 trillion euros in derivatives exposure at Deutsche appeared large but reflected only the notional value of the contracts, while the bank's net exposure to derivatives was far lower, at around €41 billion.


Во-вторых, перестаньте слушать пугалки с Дойче банком. Он даже не входит в число крупнейших. Фрау с ним сама одной левой справится.

Крупнейшие банки мира по активам:

1. Industrial & Commercial Bank of China

2. China Construction Bank Corp.

3. Agricultural Bank of China

4. Bank of China

5. HSBC Holdings (HSBC)

6. JPMorgan Chase & Co. (JPM)

7. BNP Paribas

8. Mitsubishi UFJ Financial Group

9. Bank of America (BAC)

10. Credit Agricole Group





Что-то смотрю 2007 год, по активам Lehman Brothers, в десятке нет, в двадцатке нет, в тридцатке нет, ёёёё в сороковке нет, нашел - 42-й.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:12

  somilitark написав:Можно подробнее про зажимание?
Что именно у вас лично зажали?

Не хочу разводить флуд. Вы прекрасно понимаете о чём я.

Edvardd, я загуглил 1857год в Америке, и мне выдало историю про первый мировой финансовый кризис, получивший старт после кражи средств работником сравнительно крупного американского банка (что привело к его банкротству), и "пошло-поехало".

Про кризис понятно. А Вы знаете о какой-то крупной краже (утечке) средств из американского банка? Или будет какой-то другой "триггер"?
http://www.profi-forex.org/journal/number11/page11.html

Вы намекаете на вывоз своего золота странами из хранилищ в США?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:23

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Но мне кажется, что это явление временное, сегодняшнее. Из области всё того же зажима гривни, о кот. пишет ДС.

Наоборот.
Если гривна в бюджет собирается и не расходуется - это зажимание (изъятие с рынка).
Если все расходуется по мере поступления - это вливание денег в экономику.
Происходит это из-за грамотного расходования или недостатка поступлений - это другой вопрос.
Сибарит
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