ЛАД
Манипулятор вы наверное по недоразумению)))
Где у меня отменить выплаты переселенцам? У меня есть разобраться с "мёртвыми душами",плюс распил бюджета хотя бы подрезать!
Вы наверное не в Украине живёте,раз не знаете,что на сою и рапс НДС отменят без шума и пыли,плюс чивокуни отменили возврат НДС на пшеничку и никто и не пискнул в своё время.
Закончили отопительный сезон прошлого года с остатками 8.2 ярда,а сколько сейчас?
В этом на сколько было меньше газа в хранилищах? Сколько это в деньгах?Поинтересуйтесь для саморазвития,дабы не давать заднюю когда вас подловили на откровенном ляпе.
По дну,а что вы отовариваетесь на МБ,дно по наличке на какой отметке было?
Я вам скажу,раз вы не можете ответить,можно было купить по 95,уверен,что в этом году будет ещё дешевле,когда это случится я припомню этот твит.
По ставкам депозитов вы скыглылы,что если было бы хотя бы 7% занёс в Приват "приличную сумму",вот и имелось ввиду,что не мешало бы приравнять к ставкам евробондов внутренние ставки для крестьян,тем самым можно было бы "не прислушиваться к МВФ и послать их лесополосой))"
Ну и вишенка на торт,вы не знаете для чего работа судов и защита частной собственности? Вот это перл на валютной ветке,даже доллярчик наверняка ответит на этот вопрос
Для инвестиций,для роста ВВП,для наращивания экспорта и импортозамещения,надо продолжать или погуглите сами,и действительно,причём тут курс?
По курсу на сегодня,обменки в Лавине: у входа приём 25.85,продажа 15,в глубине открылось много новых будок,с приёмами 70 и 75,продажа везде по 15.
Как только МБ немного вниз,сразу на наличке жёсткий перекос в сторону продажи,не растёт олени разочаровываются и уходят в спячку?)))